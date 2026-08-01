MUP izdao hitno upozorenje za vozače: Naredna tri dana na snazi poseban režim

Povodom obilježavanja Dana sjećanja, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske donio je naredbu o zabrani saobraćaja za vozila preko 3,5 tona i prevoz opasnih materija u naredna tri dana na više pravaca.

Zabrana se odnosi na sva motorna vozila preko 3,5 tona ukupne mase, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja ovog istorijskog događaja od republičkog značaja.

Sutra će od 14 do 22 časa na snazi biti zabrana saobraćaja za sva motorna vozila preko 3,5 tona na dionici magistralnog puta od entitetske granice (Velečevo) do Jezera, te regionalnog puta od Čađavice do Srpskih Toplica, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

U ponedjeljak, 3. avgusta, zabrana će od 8 do 17 časova biti na snazi na dionici magistralnog puta entitetska granica (Velečevo) – Jezero i dionici regionalnog puta Jezero – Šipovo – entitetska granica (Novo Selo).

Prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe Javnog preduzeća "Protivgradna preventiva Republike Srpske", biće na snazi i u utorak, 4. avgusta, od 12 do 24 časa na dionici magistralnog puta entitetska granica (Velečevo) – Jezero, magistralnom putu Banjaluka – Crna Rijeka, dionici regionalnog puta Jezero – Šipovo – entitetska granica (Novo Selo), te regionalnom putu Mrkonjić Grad – Crna Rijeka.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.