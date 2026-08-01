Logo

MUP izdao hitno upozorenje za vozače: Naredna tri dana na snazi poseban režim

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 17:20

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Povodom obilježavanja Dana sjećanja, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske donio je naredbu o zabrani saobraćaja za vozila preko 3,5 tona i prevoz opasnih materija u naredna tri dana na više pravaca.

Zabrana se odnosi na sva motorna vozila preko 3,5 tona ukupne mase, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja ovog istorijskog događaja od republičkog značaja.

Sutra će od 14 do 22 časa na snazi biti zabrana saobraćaja za sva motorna vozila preko 3,5 tona na dionici magistralnog puta od entitetske granice (Velečevo) do Jezera, te regionalnog puta od Čađavice do Srpskih Toplica, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

U ponedjeljak, 3. avgusta, zabrana će od 8 do 17 časova biti na snazi na dionici magistralnog puta entitetska granica (Velečevo) – Jezero i dionici regionalnog puta Jezero – Šipovo – entitetska granica (Novo Selo).

Prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe Javnog preduzeća "Protivgradna preventiva Republike Srpske", biće na snazi i u utorak, 4. avgusta, od 12 do 24 časa na dionici magistralnog puta entitetska granica (Velečevo) – Jezero, magistralnom putu Banjaluka – Crna Rijeka, dionici regionalnog puta Jezero – Šipovo – entitetska granica (Novo Selo), te regionalnom putu Mrkonjić Grad – Crna Rijeka.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

Dan sjećanja

Poseban režim saobraćaja Srpska

Zabrana saobraćaja MUP RS

Komentari (0)

Pročitajte više

Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Dobitak koji nisu očekivali: Za ova četiri znaka stižu velike pare

2 h

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Svijet

Ostali ste u kvaru? Pazite kome vjerujete - vreba lažna pomoć

2 h

0
Врућина, топлотни талас

Društvo

Šta nas čeka do kraja ljeta: Stižu li paklene vrućine ili nagle promjene vremena?

3 h

0
Полицијско ауто

Region

Tijela muškarca i žene pronađena pored automobila: Užas u Sloveniji

3 h

0

Više iz rubrike

Срђан Мазалица, Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној Скупштини Републике Српске.

Republika Srpska

Mazalica: Srpska će imati odgovor na pravno nasilje Bećirovića i Foče

3 h

2
Лидер СНСД-а Милорад Додик у воћњаку

Republika Srpska

Dodik objavio snimak berbe: Šljiva je simbol srpstva

4 h

6
Превозници протестују

Republika Srpska

U avgustu i septembru se očekuje masovno vraćanje vozača sa granica EU

5 h

0
Рајилић: "Олуја" - највећи геноцид над Србима након Јасеновца

Republika Srpska

Rajilić: "Oluja" - najveći genocid nad Srbima nakon Jasenovca

7 h

0

  • Najnovije

20

06

Dodik: Srpsko stradanje u "Oluji" ne smije biti zaboravljeno

19

53

Nesreća tokom šumskih radova: Prevrnuo se traktor, jedna osoba stradala

19

41

Deseto jubilarno druženje Markovića "Zajedno u rodnom kraju"

19

34

Žuto zlato Semberije: Suncokret sve češći izbor umjesto kukuruza

19

25

Banjaluka za razvoj poljoprivrede i sela izdvojila 1,7 miliona maraka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima