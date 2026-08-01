Hitan sastanak ministara EU zbog migrantske krize u Seuti

Autor:ATV redakcija
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Ministri EU održaće u utorak, 4. avgusta, hitan video-konferencijski sastanak na kojem će biti riječi o masovnim prelazima migranata u špansku sjevernoafričku enklavu Seutu, saopšteno je iz sjedišta EU.
Irska, koja predsjedava Uniji po principu rotacije, saopštila je da je sazvala sastanak Savjeta EU za pravosuđe i unutrašnje poslove.
Sastanak će voditi irski ministar pravosuđa, unutrašnjih poslova i migracija Džim O'Kalahan, navodi se u saopštenju.
(Srna)
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