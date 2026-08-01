Logo

Hitan sastanak ministara EU zbog migrantske krize u Seuti

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 18:11

Komentari:

0
Мигранти чекају да се продавница отвори како би купили храну након преласка из Марока у шпанску енклаву Сеута, у петак, 31. јула 2026. године.
Foto: AP Photo/Antonio Sempere / Tanjug

Ministri EU održaće u utorak, 4. avgusta, hitan video-konferencijski sastanak na kojem će biti riječi o masovnim prelazima migranata u špansku sjevernoafričku enklavu Seutu, saopšteno je iz sjedišta EU.

Irska, koja predsjedava Uniji po principu rotacije, saopštila je da je sazvala sastanak Savjeta EU za pravosuđe i unutrašnje poslove.

Sastanak će voditi irski ministar pravosuđa, unutrašnjih poslova i migracija Džim O'Kalahan, navodi se u saopštenju.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Evropska unija

Migranti

Migrantska kriza u Seuti

Seuta

Komentari (0)

Pročitajte više

предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan o zločinu u Šušnjaru: Sjećanjem pokazujemo odgovornost prema precima

2 h

9
Манастир Рмањ у Мартин Броду

Gradovi i opštine

Dodik i Vučić sutra u manastiru Rmanj sa episkopom Sergijem

2 h

0
Додик у Русији у званичној посјети

Republika Srpska

Dodik: Šušnjar nas je naučio, Slobodan nas opominje - Srpska je jedina zaštita

2 h

10
Полиција Републике Српске

Republika Srpska

MUP izdao hitno upozorenje za vozače: Naredna tri dana na snazi poseban režim

2 h

0

Više iz rubrike

Аутомеханичар поправља ауто.

Svijet

Ostali ste u kvaru? Pazite kome vjerujete - vreba lažna pomoć

2 h

0
Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.

Svijet

Skoro 200.000 ljudi se vratilo kući nakon požara u Francuskoj

4 h

0
Плажа је дио морске или слатководне обале уређен за купање људи

Svijet

Čudo na Viktorijinom jezeru: Na ovom ostrvu živi čak 500 ljudi

4 h

0
Наплатна рампа на ауто-путу

Svijet

Preticanje automobila sa desne strane na auto-putu može vas koštati 100 evra

4 h

0

  • Najnovije

20

06

Dodik: Srpsko stradanje u "Oluji" ne smije biti zaboravljeno

19

53

Nesreća tokom šumskih radova: Prevrnuo se traktor, jedna osoba stradala

19

41

Deseto jubilarno druženje Markovića "Zajedno u rodnom kraju"

19

34

Žuto zlato Semberije: Suncokret sve češći izbor umjesto kukuruza

19

25

Banjaluka za razvoj poljoprivrede i sela izdvojila 1,7 miliona maraka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima