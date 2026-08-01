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Čudo na Viktorijinom jezeru: Na ovom ostrvu živi čak 500 ljudi

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 15:32

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Плажа је дио морске или слатководне обале уређен за купање људи
Foto: pexels/Paul Blessington

Migingo, malo ostrvo na Viktorijinom jezeru u istočnoj Africi, nedaleko od granice Kenije i Ugande, često se navodi kao jedno od najgušće naseljenih mjesta na planeti.

Površina ostrva iznosi svega oko 2.000 kvadratnih metara, što je manje od polovine standardnog fudbalskog igrališta. Ipak, u vrijeme vrhunca ribolovne sezone na njemu boravi i do 500 ljudi.

Prema popisu stanovništva iz 2009. godine, Migingo je imao 131 stalnog stanovnika, ali se taj broj tokom godine značajno mijenja jer na ostrvo dolaze ribari iz okolnih zemalja u potrazi za dobrim ulovom.

Zbog ograničenog prostora gotovo svaki dio ostrva je iskorišćen. Limene kuće podignute su tik jedna uz drugu, između njih prolaze uske staze, dok se slobodan prostor koristi za smještaj ribarske opreme, motora, mreža i robe namijenjene malim prodavnicama.

Na Migingu gotovo da nema drveća niti zelenih površina. Posmatrano iz vazduha, ostrvo izgleda kao gusta cjelina sastavljena od limenih krovova, a prolazi između objekata toliko su uski da se dvije osobe jedva mogu mimoići.

Uprkos skučenom prostoru, stanovnici imaju osnovne uslove za svakodnevni život. Na ostrvu rade male prodavnice, barovi i ugostiteljski objekti u kojima se ribari okupljaju nakon povratka sa jezera.

Pijaća voda, hrana i ostale potrepštine dopremaju se čamcima sa kopna, dok se električna energija uglavnom dobija pomoću agregata i solarnih panela.

Glavni razlog zbog kojeg ljudi dolaze na Migingo nalazi se u vodama koje ga okružuju. Viktorijino jezero jedno je od najznačajnijih ribolovnih područja u Africi, a posebno je tražen nilski grgeč, čije se meso izvozi na brojna svjetska tržišta.

Mogućnost dobre zarade tokom godina privukla je ribare iz Kenije, Ugande i Tanzanije, koji su nekada gotovo pustu stijenu pretvorili u gusto naseljenu zajednicu.

Ostrvo oko kojeg su se sporile dvije države

Bogata ribolovna područja oko Miginga bila su razlog dugogodišnjeg teritorijalnog spora između Kenije i Ugande. Obje države polagale su pravo na ostrvo zbog njegove ekonomske važnosti i vrijednih ribljih resursa.

Iako je povremeno dolazilo do tenzija između ribara i bezbjednosnih snaga, život na ostrvu odvijao se bez prekida. Svakodnevno desetine čamaca isplovljavaju na jezero i vraćaju se sa ulovom koji mnogim porodicama predstavlja glavni izvor prihoda.

Fotografije Miginga već godinama privlače pažnju širom svjeta. Mnogi teško mogu da povjeruju da na prostoru manjem od pola fudbalskog terena može da živi toliko ljudi.

Na ostrvu nema prostranih kuća, širokih ulica niti dvorišta. Gotovo svaki kvadratni metar ima svoju namjenu, a svakodnevni život odvija se u veoma skučenom prostoru.

Iako bi većini ljudi život na ovakvom mjestu bio nezamisliv, za stanovnike Miginga ono predstavlja priliku za rad i egzistenciju. Sve dok Viktorijino jezero bude pružalo bogat ulov, ovo malo ostrvo vjerovatno će ostati jedno od najneobičnijih i najgušće naseljenih mjesta na svjetu, prenosi The Sun.

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