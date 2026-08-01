Šta obavezno uraditi u bašti tokom avgusta

Avgust je mjesec kada bašta pokazuje rezultate svog rada koji smo u nju uložili od proljeća.

Povrće sazrijeva, beremo plodove, ali istovremeno, vrući dani zahtijevaju posebnu njegu biljaka. U avgustu takođe počinju pripreme za jesenju sezonu.

Redovna berba održava biljke jakima

Avgust je najprometniji mjesec u vrtu. Paradajz, paprika, krastavci, tikvice i grah sazrijevaju gotovo svaki dan, tako da je redovna berba jedan od najvažnijih zadataka.

Kod tikvica je najbolje brati nešto manje. Ako ih predugo ostavite na biljci, ona će početi ulagati više energije u jedan veliki plod, a manje u nove cvjetove. Isto važi i za krastavce, gd‌je redovno branje podstiče dalji rast.

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Kod paradajza, iskusni vrtlari često uklanjaju donje listove koji dodiruju tlo u augustu, jer to poboljšava prozračenost biljke i smanjuje mogućnost razvoja bolesti. Kod visokih sorti mogu ukloniti i vrh biljke kako bi usmjerili energiju u sazrijevanje već formiranih plodova. Kako savjetuje britanska vrtlarska organizacija Royal Horticultural Society, august je dobro vrijeme za redovno uklanjanje nepotrebnog lišća i izdanaka s nekog povrća, jer to poboljšava zrenje i smanjuje probleme s bolestima.

Važna je prava količina vode

Avgust je često najtopliji i najsušniji mjesec u godini, tako da je pravilno zalijevanje jedan od ključnih zadataka u vrtu. Najveća greška je često plitko svakodnevno zalijevanje, koje ostavlja vodu samo na površini tla.

Bolja metoda je češće zalijevanje, jer to omogućava vodi da prodre dublje i podstakne korijenje da raste prema dolje. Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro ili navečer, kada je isparavanje manje.

Biljke s velikim listovima i plodovima, poput paradajza, krastavaca, tikvica i paprika, posebno su osjetljive. Nedostatak vode brzo pokazuju kroz uvelo lišće ili ispucale plodove, prenosi Kliks.