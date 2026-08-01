U Hrvatskoj buknulo više požara: U gašenju učestvuje veliki broj vatrogasaca

Na području Puljštine kod Pule u periodu od 12 sati buknula su tri veća požara kod Štokovaca i Bokordića, kod sela Orihi i u Kačanima, zbog čega je na terenu angažovano 20 vatrogasaca sa više vatrogasnih vozila, a gori i na Labinštini.

U gašenju požara na području Puljštine učestvuju pripadnici Javne vatrogasne stanice Pula, uz pomoć svih okolnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Regionalne vatrogasne zajednice Pula, prenosi Indeks.hr.

Srbija Muškarac (49) uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao maloljetnicu

Prema riječima komandanta Javne vatrogasne jedinice Pula Ivice Rojnića, svi požari na pulskom području stavljeni su pod kontrolu.

U njima je izgorjelo više hektara trave i niskog raslinja. Istovremeno je buknuo i požar na području opštine Oprtalj, u blizini sela Čepići.

Tamo gore mješovita šuma, trava i nisko rastinje na vrlo nepristupačnom terenu.

Požar gase vatrogasci Javne vatrogasne stanice Umag i dobrovoljna vatrogasna društva iz Umaga, Oprtlja i Buja, a na terenu je 20 vatrogasaca sa šest vozila.

Zbog zahtjevnog i teško pristupačnog terena, na kojem je požar zahvatio procijenjenih pet do 10 hektara površine, u pomoć su pozvana dva kanadera.

Svijet Skoro 200.000 ljudi se vratilo kući nakon požara u Francuskoj

Tokom dana izbila su još tri požara na Labinštini. Prvi je buknuo u 9.38 sati u mjestu Vlakovo, dok su preostala dva izbila oko podneva u Reburićima i Brgudu.

Na gašenju je angažovano ukupno 17 vatrogasaca sa devet vozila. U gašenju učestvuju pripadnici Javne vatrogasne stanice Labin i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Labinštine.

(Tanjug)