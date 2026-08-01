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U Hrvatskoj buknulo više požara: U gašenju učestvuje veliki broj vatrogasaca

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 16:03

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Na području Puljštine kod Pule u periodu od 12 sati buknula su tri veća požara kod Štokovaca i Bokordića, kod sela Orihi i u Kačanima, zbog čega je na terenu angažovano 20 vatrogasaca sa više vatrogasnih vozila, a gori i na Labinštini.

U gašenju požara na području Puljštine učestvuju pripadnici Javne vatrogasne stanice Pula, uz pomoć svih okolnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Regionalne vatrogasne zajednice Pula, prenosi Indeks.hr.

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Prema riječima komandanta Javne vatrogasne jedinice Pula Ivice Rojnića, svi požari na pulskom području stavljeni su pod kontrolu.

U njima je izgorjelo više hektara trave i niskog raslinja. Istovremeno je buknuo i požar na području opštine Oprtalj, u blizini sela Čepići.

Tamo gore mješovita šuma, trava i nisko rastinje na vrlo nepristupačnom terenu.

Požar gase vatrogasci Javne vatrogasne stanice Umag i dobrovoljna vatrogasna društva iz Umaga, Oprtlja i Buja, a na terenu je 20 vatrogasaca sa šest vozila.

Zbog zahtjevnog i teško pristupačnog terena, na kojem je požar zahvatio procijenjenih pet do 10 hektara površine, u pomoć su pozvana dva kanadera.

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Tokom dana izbila su još tri požara na Labinštini. Prvi je buknuo u 9.38 sati u mjestu Vlakovo, dok su preostala dva izbila oko podneva u Reburićima i Brgudu.

Na gašenju je angažovano ukupno 17 vatrogasaca sa devet vozila. U gašenju učestvuju pripadnici Javne vatrogasne stanice Labin i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Labinštine.

(Tanjug)

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Hrvatska

Vatrogasci

Pula

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