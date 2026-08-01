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Predsjednica Slovenije povrijeđena u saobraćajnoj nesreći: Završila u bolnici

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 13:20

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Предсједник Словеније Наташа Пирц Мусар
Foto: Tanjug/FOTO STA/ NEBOJŠA TEJIĆ

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar učestvovala je u petak u saobraćajnoj nesreći u tunelu Kastelec na primorskom auto-putu, u kojoj je zadobila lakše tjelesne povrede.

Prevezena je u bolnicu u Izoli, gdje je zadržana na posmatranju.

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Prema navodima iz kabineta predsjednice, nesreća se dogodila na putu iz Hrvatske, gdje je predsjednica Nataša Pirc Musar provodila odmor, ka zvaničnom događaju u Komendi, čija je pokroviteljka. Tamo se, naime, ovog vikenda održava humanitarni događaj najboljeg bicikliste na svijetu Tadeja Pogačara, „Pogi Challenge“.

Predsjednica se tom prilikom zahvalila svim hitnim službama koje su požrtvovano pomogle, a posebno stručnom i ljubaznom osoblju bolnice u Izoli.

Prema podacima Policijske uprave Koper, u saobraćajnoj nesreći u petak na primorskom auto-putu, koja se dogodila oko pet sati popodne, učestvovala su službena vozila policije koja su vozila u koloni pratnje štićene ličnosti. Prema do sada prikupljenim podacima, u udesu su povrijieđene dvije osobe, pri čemu je jedna zadobila lakše, a druga teške tjelesne povrede. Obje su vozilom hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Izoli.

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Zbog sprovođenja hitnih intervencija i uviđaja na mjestu saobraćajne nesreće, tunel Kastelec je bio privremeno zatvoren za sav saobraćaj, a ponovo je otvoren nešto posle osam sati uveče.

Istraga o nesreći i dalje traje, pojasnila je koparska policija. O nesreći je obaviješteno i nadležno odeljenje Specijalizovanog državnog tužilaštva.

(Blic)

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Nataša Pirc Musar

Saobraćajna nesreća

Slovenija

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