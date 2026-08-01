Migrantska kriza u Španiji: Novi pokušaj upada, raste broj stradalih

Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares saopštio je da su gotovo svi migranti koji su ušli u Seutu, vratili u Maroko, i istakao da je integritet Šengena "apsolutno zagarantovan".

Na desetine mladih, među kojima je najviše maloljetnika, pokušalo je sinoć da uđe na granični prelaz Beni Ansar koji vodi ka španskoj enklavi Melilja, kao i da probiju graničnu ogradu u blizini naselja Bario Čino, prenio je danas Hes pres.

Kako je objavilo špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, broj tijela pronađenih na obali Seute nakon masovnog ulaska ljudi porastao je danas na 67.

Drugi dan zaredom područje oko prelaza je pod pojačanim tenzijama, nakon što su grupe migranata uspjele da se okupe u blizini granice uprkos pojačanim mjerama bezbjednosti koje su marokanske vlasti uvele još u četvrtak uveče.

Prema dostupnim informacijama, pojedini učesnici sukoba gađali su kamenicama pripadnike bezbjednosnih snaga i izazvali nerede, zbog čega je policija intervenisala i upotrebila suzavac kako bi rasterala okupljene i uspostavila kontrolu.

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Vlasti su potom dodatno pojačale prisustvo bezbjednosnih snaga oko graničnog prelaza i nastavile aktivnosti s ciljem sprečavanja novih pokušaja upada i očuvanja javnog reda.

Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares saopštio je da su gotovo svi migranti koji su ušli u Seutu, vratili u Maroko, i istakao da je integritet Šengena "apsolutno zagarantovan".

"Kretanje iz Seute i grada Melilje do Iberijskog poluostrva bez identifikacije na policijskim kontrolnim punktovima je nemoguće. Integritet šengenskog prostora je apsolutno zagarantovan. Dosta je stvaranja konfuzije", napisao je Albares na "Iksu".

Prema posljednjim informacijama, situacija u okolini prelaza i dalje je napeta, uz pojačanu bezbjednosnu pripravnost i praćenje razvoja događaja.

Navodi se i da je određeni broj ljudi ostao unutar španske eksklave nakon što su gradske vlasti privremeno zatvorile granični prelaz zbog izbijanja nereda.

U posljednjih 24 sata, više od 50.000 migranata prešlo je iz Maroka na špansku teritoriju Suetu na krajnjem sjeveru Afrike, a u posljednjih nekoliko sati, više od 48.000 njih vratilo se u Maroko.