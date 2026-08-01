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Stanovnicima Pala upućen apel za racionalnu potrošnju vode

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 12:23

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Славина, чесма
Foto: ATV

Preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Pale uputilo je apel građanima da racionalno koriste vodu zbog pogoršane hidrološke situacije usljed dugotrajne visoke temperature vazduha.

Iz ovog preduzeća navode da usljed smanjene izdašnosti izvorišta, postoji mogućnost pada pritiska u vodovodnoj mreži, posebno na višim tačkama sistema, prenosi Srna.

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Najavljeno je da bi u narednom periodu moglo doći do uvođenja redukcija u isporuci vode po zonama, o čemu bi građani bili blagovremeno obaviješteni.

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Tagovi :

Pale

Voda

redukcija vode

visoke temperature vazduha

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