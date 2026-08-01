Stanovnicima Pala upućen apel za racionalnu potrošnju vode

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Preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Pale uputilo je apel građanima da racionalno koriste vodu zbog pogoršane hidrološke situacije usljed dugotrajne visoke temperature vazduha.

Iz ovog preduzeća navode da usljed smanjene izdašnosti izvorišta, postoji mogućnost pada pritiska u vodovodnoj mreži, posebno na višim tačkama sistema, prenosi Srna. Banja Luka Oštećen glavni cjevovod: Potkozarska sela i dalje bez vode Najavljeno je da bi u narednom periodu moglo doći do uvođenja redukcija u isporuci vode po zonama, o čemu bi građani bili blagovremeno obaviješteni.

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