Stanovnicima Pala upućen apel za racionalnu potrošnju vode

Autor:ATV redakcija
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Preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Pale uputilo je apel građanima da racionalno koriste vodu zbog pogoršane hidrološke situacije usljed dugotrajne visoke temperature vazduha.
Iz ovog preduzeća navode da usljed smanjene izdašnosti izvorišta, postoji mogućnost pada pritiska u vodovodnoj mreži, posebno na višim tačkama sistema, prenosi Srna.
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Oštećen glavni cjevovod: Potkozarska sela i dalje bez vode
Najavljeno je da bi u narednom periodu moglo doći do uvođenja redukcija u isporuci vode po zonama, o čemu bi građani bili blagovremeno obaviješteni.
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