Elektro-Bijeljina: Brojna ulaganja u mrežu i modernizaciju mreže

Zadovoljni krajnji potrošači, stabilna mreža i stabilno napajanje, ulaganje u tehniku i rad na terenu prioritetni je cilj koji su sebi u "Elektro Bijeljini" zadali. Već danas mogu reći da su na pragu ispunjenja svega toga, kažu u ovom preduzeću.

"Naši planovi za decembar, januar su na neki način usaglašeni sa našim kolegama na terenu, sa stanovnicima, sa lokalnim zajednicama, predviđamo uska grla, ona koja su se dešavala, ona za koja mislimo da će se dešavati i danas reagujemo kako bi imali stabilniju sezonu koja će ići za nekoliko mjeseci. Sve ovo nije slučajno, naši distributivni gubici su na istorijskom minimumu i za 2025.su iznosili 7,6%", rekao je Bojan Savić, direktor ODS "Elektro- Bijeljina".

Radi se na svim rejonima koje pokriva ovo preduzeće. Protekli period i vremenske nepogode bile su opomena da se ovoj sezoni pristupi još ozbiljnije. Već danas urađeno je mnogo toga što će osigurati sigurnu i kvalitetnu isporuku električne energije.

"Zaista je bilo puno radova, zaista je sami građani su svjesni svi to vide koliko se radi, koliko se kopa u Bijeljini, koliko se u Han Pijesku radi svuda u Zvorniku i Loparama.... Najbitnije je prepoznati prije nego što se neka stvar desi, to je jako teško u tehnici jer ne možete vi reći kakvo će vrijeme biti i šta će se sev desit, međutim izgleda da nam to dosta dobro ide jer je broj zastoja koji se dese svake godine sve manji", rekao je Milan Lukić, direktor za terenske operacije u ODS "Elektro Bijeljina".

BiH Nema plana za spas željezare - vanredna uprava pala na sudu

"Osnovna uloga i zadaća „Elektro Bijeljine“ je da pruži kvalitetno, sigurno i pouzdano snabdijevanje električne energije, svakom našem kupcu bez obzira da li se u centru jednog grada ili opštine ili se nalazi u jednom udaljenom selu, za nas je kupac jednak bez obzira gdje se nalazi i prema svakom od njih imamo odgovornost i obavezu da pružimo električnu energiju sa što manje prekida u isporuci", rekla je Gordana Đerić, izvršni direktor Sektora upravljanja mrežom u Upravi ODS "Elektro Bijeljina".

U proteklom periodu održani su i sastanci sa svim načelnicima i gradonačelnicima koje pokriva ovo preduzeće i zajedničkim snagama su ukazali na probleme i rješenja. Mnogo posla je završeno, dok su neki radovi ili u toku ili pri kraju realizacije. Pokrenute su i brojne procedure, mreža je modernizovana, a do kraja godine planirane su i brojne aktivnosti, sve sa jednim ciljem, a to je zadovoljstvo kupaca, kažu u ovom preduzeću.