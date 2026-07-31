Logo

Demantij: Nije podnesen izvještaj protiv direktora gatačkog Doma zdravlja Danijele Tepavčević

Autor:

Bojan Nosović
31.07.2026 17:23

Komentari:

0
Дом здравља Гацко
Foto: Opština Gacko

Opštinski odbor DNS Gacko uputio je demantij našoj televiziji povodom teksta objavljenog na našem portalu koji se odnosi na izbornu prevaru u Gacku, a u kojoj se pominje Danijela Tepavčević, direktor Doma zdravlja u Gacku.

"Naime, ovdje se ne radi o gospođi Danijeli Tepavčević, koja obavlja dužnost v.d. direktora Javne zdravstvene ustanove doma zdravlja Gacko i koja je na prijedlog Opštinskog odbora DNS-a imenovana na istu, već se radi o sasvim drugoj osobi koja takođe ima isto ime i prezime – Danijela Tepavčević. Dotična osoba protiv koje je, kako navodite podnesen izveštaj Tužilaštvu, dugogodišnji član i aktivista SDS-a u Gacku, te nema nikakve veze sa lokalnim DNS-om", naveli su iz Opštinskog odbora DNS Gacko.

Dodaju da Opštinski odbor DNS Gacko, na iznuđenim izborima u oktobru 2025. godine i februaru 2026. godine, nije imao svoje članove u biračkim odborima u Gacku.

Novinar ATV Bojan Nosović uputio je javno izvinjenje direktorici Doma zdravlja Gacko:

"U Gacku postoji više osoba sa istim imenom i prezimenom. Greške se jednostavno dešavaju, zato se izvinjavam direktorici gatačkog Doma zdravlja na nesmotrenoj objavi".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Direktor doma zdravlja Danijela Tepavčević

Gacko

DNS

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пожар код Требиња

Gradovi i opštine

Lokalizovan požar kod Trebinja, vatrogasci ostaju na terenu

1 h

1
Свиње, прасићи

Gradovi i opštine

Hit u Prijedoru: Ugradili klima-uređaj u štali

1 h

1
Соколац

Gradovi i opštine

Trenutna ulaganja Vlade Srpske u opštinu Sokolac 9,3 miliona KM

2 h

0
Жарко Новаковић, директор Рудника и термоелектране Угљевик.

Gradovi i opštine

Novaković: RiTE Ugljevik ima budućnost

2 h

0

  • Najnovije

17

55

Kako pravilno vježbati tokom velikih vrućina?

17

51

Objavljeni jezivi snimci: Ubica vuče kofer u kom je tijelo nesrećne djevojke

17

40

Ukrajinski dron pogodio autobus, više povrijeđenih

17

34

Pokušaj masovnog prelaska granice: Povećan broj poginulih migranata

17

28

Ovo je uhapšeni zbog ubistva djevojke čije tijelo je pronađeno u koferu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima