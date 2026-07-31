Demantij: Nije podnesen izvještaj protiv direktora gatačkog Doma zdravlja Danijele Tepavčević

Opštinski odbor DNS Gacko uputio je demantij našoj televiziji povodom teksta objavljenog na našem portalu koji se odnosi na izbornu prevaru u Gacku, a u kojoj se pominje Danijela Tepavčević, direktor Doma zdravlja u Gacku.

"Naime, ovdje se ne radi o gospođi Danijeli Tepavčević, koja obavlja dužnost v.d. direktora Javne zdravstvene ustanove doma zdravlja Gacko i koja je na prijedlog Opštinskog odbora DNS-a imenovana na istu, već se radi o sasvim drugoj osobi koja takođe ima isto ime i prezime – Danijela Tepavčević. Dotična osoba protiv koje je, kako navodite podnesen izveštaj Tužilaštvu, dugogodišnji član i aktivista SDS-a u Gacku, te nema nikakve veze sa lokalnim DNS-om", naveli su iz Opštinskog odbora DNS Gacko.

Dodaju da Opštinski odbor DNS Gacko, na iznuđenim izborima u oktobru 2025. godine i februaru 2026. godine, nije imao svoje članove u biračkim odborima u Gacku.

Novinar ATV Bojan Nosović uputio je javno izvinjenje direktorici Doma zdravlja Gacko:

"U Gacku postoji više osoba sa istim imenom i prezimenom. Greške se jednostavno dešavaju, zato se izvinjavam direktorici gatačkog Doma zdravlja na nesmotrenoj objavi".