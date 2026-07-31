Objavljeni jezivi snimci: Ubica vuče kofer u kom je tijelo nesrećne djevojke

Kamere na zgradi u kojoj je, kako se sumnja, ubijena Ljudmila Turkova Konstantinova (28), kako se vidi na snimcima, zabilježile su trenutak kada je državljanka Rusije posljednji put živa ušla u stan iz kog nikada nije izašla.

Na snimcima sa kamera vidi se i trenutak kada narednog dana, kako se sumnja, njeno tijelo spakovano u kofer iz zgrade iznosi uhapšeni turski državljanin K. E. (25).

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Na prvom snimku, koji je objavio "Kurir", vidi se kako državljanka Rusije i K. E. 26. jula u 5.30 sati ujutru nasmijani i držeći se za ruke ulaze u ulaz zgrade. Kamere su potom, narednog dana, 27. jula u 6.56 sati, snimile kako K. E. izlazi iz zgrade i vuče za sobom kofer.

"Prijateljica koja je prijavila nestanak navela je da se sa Ljudmilom posljednji put čula 25. jula oko 23 sata. Njena majka navela je da se sa kćerkom dopisivala oko 23.30 sati te večeri i da joj je rekla da izlazi sa prijateljicama, kao i da će joj se javiti sutra. Međutim, Ljudmila se od te večeri nikome više nije javljala", podsjeća sagovornik Kurira.

Stan u zgradi ispred koje su je kamere snimile, kako se sumnja, je mjesto zločina, odnosno mjesto na kom je državljanin Turske, prema sumnjama istražitelja, ubio, a potom njeno tijelo spakovao u kofer i odvukao ga do kanala Vizelj u Padinskoj Skeli.

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Kako je "Kurir" objavio, državljanin Turske koji se sumnjiči za zločin, juče je namjeravao da napusti Srbiju. Po nalogu Višeg javnog tužioca u Beogradu pripadnici granične policije u posljednjem trenutku, prije ukrcavanja u avion, stavili su mu lisice na ruke u dramatičnoj akciji koja se odigrala na Aerodromu "Nikola Tesla".

Na fotografijama se vidi da je K. E. obučen u bijelo, sa rancem na leđima i mobilnim telefonom u rukama prošao pasošku kontrolu. Najvjerovatnije, misleći da je počinio savršen zločin i da je uspio da se spase, ušao je u tranzitni prostor. Međutim, nekoliko sekundi prije ulaska u avion, pripadnici granične policije stavili su mu lisice na ruke i sproveli ga u pritvor.

Tijelo nesrećne Ljudmile, pronađeno je u koferu pored kanala nekoliko sati poslije hapšenja K. E.