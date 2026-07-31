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Preživjeli planinari s Elbrusa stižu u BiH, tijela stradalih još u Rusiji

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ATV redakcija
31.07.2026 18:47

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/ Эlen Proйs

Dvojica preživjelih planinara iz tragične nesreće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji trebala bi u večernjim satima doputovati u Bosnu i Hercegovinu.

Potvrđeno je to iz Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.

Preživjeli se vraćaju u pratnji članova GSS-a Zenica, koji su prethodnih dana boravili u Rusiji kako bi organizovali njihov povratak u BiH nakon nesreće u kojoj je život izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine.

Iz GSS-a su naveli da po dolasku neće biti izjava za medije, kako bi se preživjelim planinarima omogućilo da se u miru i dostojanstvu vrate svojim porodicama nakon teškog iskustva koje su preživjeli.

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Istakli su da javnost neće ostati uskraćena za informacije te da će sve zvanične novosti biti objavljivane putem zvaničnih kanala Gorske službe spašavanja Zenica.

Aganhodžić: Pokušajmo tim ljudima pružiti pomoć

Član GSS-a Zenica Munever Aganhodžić rekao je da je prioritet pružiti podršku preživjelim planinarima nakon svega što su prošli.

"Ono što su oni preživjeli zaista je velika tragedija. Pokušajmo tim ljudima pružiti pomoć i dati im barem nekoliko dana da se smire i saberu utiske nakon svega što su prošli", kazao je Aganhodžić, prenosi Federalna.ba.

U toku procedure za transport tijela

Prema informacijama GSS-a, u narednim danima očekuje se i transport tijela stradalih planinara iz Ruske Federacije u Bosnu i Hercegovinu.

Aganhodžić je pojasnio da su tijela i dalje u Rusiji te da se trenutno provode neophodne administrativne procedure, u koje je uključeno više institucija.

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"Tijela se nalaze na području Ruske Federacije. Znate da je riječ o zemlji koja je u ratnim okolnostima, tako da su u administrativni dio prebacivanja tijela uključeni Vlada Federacije BiH i naši ambasadori, koji rade na završetku svih procedura. Prema informacijama koje imamo, završen je medicinski pregled tijela", rekao je on.

Nakon završetka svih administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu, u Zenici će biti organizovana kolektivna dženaza za petoricu stradalih planinara.

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Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

planinari

Rusija

Alpinisti iz BiH

tragedija

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