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Savjet ministara utvrdio prijedlog odluke o izgradnji "Južne interkonekcije"

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:42

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Савјет министара
Foto: SRNA

Savjet ministara utvrdio je danas prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija", kojim bi BiH dobila pristup tečnom prirodnom gasu (LNG) preko terminala na ostrvu Krku.

Iz Savjeta ministara je saopšteno da bi to trebalo da doprinese diverzifikaciji izvora snabdijevanja prirodnim gasom i smanjenju zavisnosti od ruskog gasa.

Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija Hrvatske i BiH" utvrđen je u drugom krugu glasanja.

Sporazum su 28. aprila u Dubrovniku potpisali predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković.

Prijedlog odluke biće dostavljen Predsjedništvu BiH na dalju proceduru ratifikacije.

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Tagovi :

Južna interkonekcija

Savjet ministara BiH

Gasovod

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