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Kako održati strast u vezi tokom vrelih ljetnih dana?

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 17:30

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Љубавни пар
Foto: Pexels/Lais Queiroz

Tokom vrelih ljetnih dana većina ljudi najradije vrijeme provodi uz vodu, u hladu i uz povremena osvježenja u moru ili bazenu.

Temperature prelaze 30 stepeni Celzijusa, nije nam uvijek do napornih aktivnosti, ali to ne znači da se treba odreći intimnosti s partnerom.

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Ljeto može biti idealno vrijeme za uživanje u seksualnom odnosu, bilo kasno naveče, rano ujutro ili u ugodnijim uslovima kada vrućine popuste.

Seksualni odnos, osim zadovoljstva i povezivanja s partnerom, donosi i brojne koristi za fizičko i mentalno zdravlje.

Doprinosi zdravlju srca

Tokom seksa ubrzava se rad srca, posebno tokom orgazma. Seksualna aktivnost može se uporediti s umjerenom fizičkom aktivnošću poput kraće šetnje ili penjanja stepenicama.

Ipak, osobe sa srčanim problemima trebaju se pridržavati savjeta ljekara i biti oprezne.

Poboljšava raspoloženje

Seks pozitivno djeluje na mentalno zdravlje jer tokom odnosa tijelo oslobađa hormone poput endorfina, oksitocina i dopamina, koji doprinose osjećaju zadovoljstva, opuštenosti i boljeg raspoloženja.

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Predstavlja oblik fizičke aktivnosti

U zavisnosti od trajanja i intenziteta, seks može biti svojevrsna vježba koja aktivira različite mišićne grupe i doprinosi fizičkoj kondiciji, uz dodatnu emocionalnu povezanost partnera.

Može povećati privlačnost

Redovna intimnost može uticati na seksualnu želju i osjećaj privlačnosti između partnera, čime se održava bliskost i povezanost u vezi.

Pozitivno utiče na izgled kože

Hormoni koji se oslobađaju tokom seksa, zajedno s boljom cirkulacijom krvi, mogu doprinijeti zdravijem izgledu kože, kose i noktiju, jer se poboljšava snabdijevanje ćelija hranjivim materijama.

Podržava zdravlje reproduktivnog sistema

Redovna seksualna aktivnost povezana je s pravilnijim hormonskim funkcionisanjem. Kod žena može imati pozitivan uticaj na menstrualni ciklus, dok kod muškaraca doprinosi očuvanju zdravlja prostate.

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Pomaže u regulaciji krvnog pritiska

Seksualna aktivnost može imati pozitivan uticaj na krvni pritisak i smanjiti rizike povezane s kardiovaskularnim problemima, uključujući određene faktore rizika za moždani udar.

Jača emocionalnu povezanost

Intimnost između partnera pomaže u stvaranju osjećaja sigurnosti, bliskosti i podrške. Osim svakodnevnog dijeljenja života, seksualna povezanost može pomoći u smanjenju stresa i jačanju odnosa.

Može doprinijeti boljem snu

Nakon seksualnog odnosa tijelo se opušta, što može olakšati uspavljivanje i doprinijeti kvalitetnijem odmoru tokom noći, prenosi Avaz.

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Važnost sigurnog seksa

Sve prednosti seksualnog života dolaze do izražaja kada se praktikuje odgovorno i sigurno ponašanje. Nezaštićeni odnosi i česta promjena partnera povećavaju rizik od polno prenosivih bolesti, od kojih neke mogu imati ozbiljne zdravstvene posljedice. Korištenje zaštite i odgovoran odnos prema seksualnom zdravlju ključni su za očuvanje zdravlja i uživanje u intimnosti.

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Seksualni odnosi

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