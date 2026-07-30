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Preminuo Manolo Solo

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:06

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Španski glumac Manolo Solo preminuo je u 62. godini, saopštila je danas Španska filmska akademija.

Solo, čije je pravo ime bilo Manuel Fernandez Serano, osvojio je nagradu Goja za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu "Bijes strpljivog čovjeka", a tokom karijere bio je nominovan još četiri puta, za filmove "B", "Dobri gazda", "Zatvori oči" i "Portugalska seoska kuća", prenio je RTVE.

Rođen 1964. godine u Alhesirasu, Solo je studirao pedagogiju, ali se posvetio glumi.

Umjetničko ime usvojio je u mladosti, kada se bavio muzikom, a inspiraciju je pronašao nakon smrti oca, koji je presudno uticao na njegovu ljubav prema filmu.

Pored glumačke karijere, bio je i muzičar.

Саво Минић

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Svirao je bas i gitaru, snimio nekoliko albuma i sarađivao sa brojnim španskim bendovima, da bi kasnije osnovao sopstveni projekat Manolo Solo & Also Starring, posvećen filmskoj muzici.

Tokom karijere duge više od 30 godina ostvario je više od 50 filmskih uloga i sarađivao sa renomiranim rediteljima, među kojima su Giljermo del Toro, Alehandro Gonzales Injaritu, Fernando Leon de Aranoa, Alberto Rodriges i Izabel Koašet.

Pored filma, nastupao je u brojnim televizijskim serijama i pozorišnim predstavama, a bavio se i sinhronizacijom, pozajmljujući glas brojnim filmskim i animiranim likovima.

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Preminuo Manolo Solo

glumac

Španija

muzičar

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