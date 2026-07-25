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Preminuo Čak Rasel

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 20:01

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Преминуо Чак Расел
Foto: Youtube

Čuveni holivudski reditelj i producent Čak Rasel preminuo je u 74. godini!

Rasel je preminuo iznenada u srijedu u svom domu u predgrađu San Dijega, potvrdila je američkim medijima njegova supruga Anja, koja ga je zatekla bez svijesti i pozvala hitnu pomoć, ali ljekari nisu uspjeli da ga reanimiraju.

Bio je poznat kao reditelj koji je koristio revolucionarne vizuelne efekte u svojim ostvarenjima. Poznat je po filmovima "Strava u Ulici brestova 3: Ratnici snova", "Maska" sa Džimom Kerijem, "Brisač" iz 1996. godine sa Arnoldom Švarcenegerom u glavnoj ulozi, "Blagoslovi ovo dijete" iz 2000. godine sa Kim Bejsinger, kao i "Kralj škorpiona" iz 2002. u kojem je Dvejn Džonson ostvario svoju prvu značajnu ulogu.

Rasel je napisao scenario za horor-triler "Snoviđenje" 1984. sa Denisom Kvejdom nakon čega je debitovao kao reditelj filmom studija Nju lajn sinema "Strava u Ulici brestova 3: Ratnici snova” 1987. Taj film je udahnuo novi život serijalu o Frediju Krugeru, ostvarivši na bioskopskim blagajnama zaradu od 44,8 miliona dolara, gotovo jednaku ukupnoj zaradi prva dva dijela. Zajedno sa svojim čestim saradnikom Frenkom Darabontom, režirao je i napisao scenario za rimejk horor filma "Blob", a potom je usledio film "Maska" 1994, u kojem Džim Keri tumači lik nestaška koji pronalazi drevnu masku i bori se protiv kriminala.

Taj film, snimljen sa budžetom od 18 miliona dolara, ostvario je zaradu od 351,6 miliona dolara i donio nominaciju za Oskara za najbolje vizuelne efekte.

(Telegraf)

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Čak Rasl

Holivud

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