Odiseja cilja na početnu zaradu od 100 miliona dolara, mogao bi postati jedan od najvećih Nolanovih debija

Novi film Kristofera Nolana "Odiseja" tokom vikenda započinje svoje prikazivanje u kinima, a procjene ukazuju da bi na otvaranju u Sjevernoj Americi mogao zaraditi između 90 i 100 miliona dolara.

Istorijska avantura s velikim budžetom premijerno će biti prikazana u otprilike 3.900 kina širom Sjeverne Amerike.

Zarada u tom rasponu predstavljala bi Nolanov najveći kino-debi još od filma "D Dark King Rajzez" iz 2012. godine, koji je na otvaranju ostvario 160 miliona dolara.

Ukoliko zaradi 100 miliona dolara, Odiseja bi postao tek treći film ove godine koji je premašio tu granicu na premijernom vikendu, nakon "Toj Stori 5" sa 159 miliona i "Super Mario Galaksi Muvi" sa 131 milion dolara.

Interesovanje za Odiseju dodatno je pojačano uspjehom Nolanovog prethodnog filma "Openhajmera", koji je 2023. godine na otvaranju zaradio 82 miliona dolara i mjesecima ostao među najgledanijim naslovima u kinima, uprkos tome što je riječ o historijskoj drami o razvoju atomske bombe.

Film je tada debitovao na drugom mjestu sjevernoameričke kino-blagajne, iza filma "Barbi". Kako je Odiseja jedino veliko novo izdanje ovog vikenda, očekuje se da će zauzeti prvo mjesto na kino-ljestvicama.

Studio Univerzal računa na dugotrajan uspjeh filma u kinima. Produkcija je koštala 250 miliona dolara, dok je za globalnu marketinšku kampanju izdvojeno dodatnih 125 miliona dolara. Promocija filma uključivala je velika predstavljanja u Londonu, Parizu i Mumbaiju.

Nolan je godinama jedan od najuspješnijih komercijalnih reditelja, zahvaljujući filmovima poput trilogije "D Dark King", "Insepšn", "Dunkirk" i "Interstellar".

Njegov ugled dodatno je učvrstio "Openhajmer", koji je, uz fenomen poznat kao "Barbenhajmer", ostvario zaradu od 330 miliona dolara u Sjevernoj Americi i 975 miliona dolara širom svijeta, prije nego što je osvojio Oskara za najbolji film.

U vrijeme prikazivanja bio je film s najvećom zaradom zasnovan na životu stvarne osobe, iako je taj rekord u međuvremenu premašio biografski film "Mihael" o Majkl Džeksonu, koji je ostvario milijardu dolara prihoda.

Odiseju će, poput Nolanovih prethodnih ostvarenja, imati koristi od prikazivanja u premium formatima. Film je prvi dugometražni naslov snimljen u potpunosti IMAKS kamerama, što je Nolan opisao kao svoju "najveću ambiciju". Zbog saradnje s IMAKS-om, sva IMAKS platna bit će rezervisana isključivo za Odiseju tokom prve tri sedmice prikazivanja.

Veliki uspjeh koji je "Openhajmer" ostvario u IMAKS kinima, gdje je zaradio 180 miliona dolara, pokazao je koliko publika cijeni ovaj format. Zbog velike potražnje, pojedini gledaoci prisustvovali su projekcijama u četiri sata ujutro ili putovali u druge savezne države kako bi film pogledali u željenom 70-milimetarskom formatu.

Iskoristivši veliko interesovanje, IMAKS je ulaznice za odabrane projekcije Odiseja u 70-milimetarskom formatu pustio u prodaju godinu dana unaprijed.

Film predstavlja adaptaciju Homerovog epa, a Mat Dejmon tumači Odiseja, čije putovanje prati njegov dug i opasan povratak kući nakon Trojanskog rata. Tom Holand igra njegovog sina Telemaksa, dok glumačku postavu čine i En Hatvej, Zendaja, Lupita Niongo, Robert Patinson, Šerliz Teron i Džon Bernthal.