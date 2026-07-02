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Sutra promocija knjige Milana Ljepojevića "Put samoopredjeljenja"

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 13:53

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Сутра промоција књиге Милана Љепојевића "Пут самоопредјељења"
Foto: ATV

U Banjaluci će sutra biti promovisana knjiga "Put samoopredjeljenja", autora Milana Ljepojevića.

Na promociji učestvuju profesor Saša Mićin, šef Kluba ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske Franc Šošnja i autor knjige.

Пут самоопредјељења
Put samoopredjeljenja

Promocija će biti održana u Vijećnici Banskog dvora sa početkom u 11.00 časova.

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Tagovi :

Banjaluka

Banski dvor

Put samoopredjeljenja

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