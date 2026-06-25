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Direktor Kulturno-sportskog centra Gacko Srđa Bjelogrlić podnio ostavku

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 14:48

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Срђа Бјелогрлић
Foto: Ustupljena fotografija

Direktor gatačkog Kulturno-sportskog centra u Gacku Srđa Bjelogrlić danas je podnio ostavku na tu funkciju. U cijelosti prenosimo njegovo saopštenje.

"Povodom krivičnih prijava, ali i zvaničnog dopisa načelnika opštine kojim me obavještava da opština nije spremna ni u mogućnosti da finansira manifestacije koje bi činile kulturno-sportsko ljeto, želim da obavijestim javnost da se smisao mog bivstvovanja na poziciji direktora potpuno izgubio i da sam jutros podnio ostavku na mjesto v.d. direktora JU 'Kulturno sportski centar' Gacko.

Kao legalista, u potpunosti poštujem pravo načelnika i svih nadležnih organa da provjeravaju rad javnih ustanova i spreman sam na svaku vrstu pravne i institucionalne odgovornosti. Tokom svog mandata radio sam savjesno, vođen isključivo željom da Kulturno-sportski centar bude mjesto o kojem se piše u pozitivnom kontekstu.

Iako je politika ta koja postavlja funkcionere, meni politika na ovoj poziciji nikada nije bila ambicija, već isključivo profesionalno i umjetničko djelovanje. Ovu funkciju sam prihvatio kako bih svoj rodni grad pozicionirao na mapu značajnih kulturnih dešavanja.

Ako već nisam u mogućnosti da budem osoba zbog koje će se o radu Centra pozitivno pisati, ne želim ni po koju cijenu da budem onaj zbog koga se o ustanovi piše negativno.

Što bi rekao veliki Zoran Radmilović: 'Ja sam glumac, moj posao je da stvaram, a ne da vladam.'

Upravo zato, Kulturno-sportski centar može biti žrtva samo moje ogromne ambicije da Gacku donesem najbolje kulturne sadržaje, ali nikako ne smije biti žrtva mog ostanka na funkciji u uslovima u kojima je to postalo nemoguće ostvariti.

Reputacija i funkcionisanje firme je iznad svih nas i jedini logičan čin sada jeste moja ostavka.

Naglašavam da ovaj moj potez nije podlijeganje bilo kakvom pritisku, već je isključivo moj lični, moralni i etički čin kao osobe koja zna šta znači odgovornost!

Koristim ovu priliku da se od srca zahvalim svim zaposlenima na sjajnoj saradnji i odnosu koji su imali i prema meni i prema poslu, hvala na podršci koju su mi pružali u proteklom periodu. Svi zajedno smo htjeli samo najbolje za našu ustanovu i naš grad. Ovim činom želim da zaštitim lični i profesionalni integritet, najviše svoju porodicu, ali i samu instituciju i radnike sa kojima sam dijelio ovaj posao.

Sve će se ovo jednom lane zvati...

A desiće se ipak jednog ljeta. "

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Tagovi :

Srđa Bjelogrlić

Gacko

ostavka

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