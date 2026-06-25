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Na deponiji kod Mostara jutros nema vatre: Dim i neugodan miris i dalje prisutni u gradu

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 09:05

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Пожар
Foto: ATV

Na požarištu na deponiji Uborak kod Mostara jutros nema vatre, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim, rečeno je u mostarskoj Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici.

Kako je objašnjeno, dim izbija na mjestima na kojima je požar juče zagušivan pijeskom i muljem.

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Iz Vatrogasne jedinice navode da je riječ o lokalitetu na kojem je juče izbio novi požar nastao paljenjem guma na odlagalištu starih automobilskih guma, neposredno uz deponiju komunalnog otpada na kojoj je požar lokalizovan u utorak, 23. juna.

Na Uborku su noćas dežurali vatrogasci i policija, a dim i neugodan miris i jutros se osjete na području Mostara, ali u manjem intenzitetu nego prethodnih dana.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je juče da je naređena evakuacija stanovnika koji žive u blizini mostarske deponije.

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On je rekao da je požar koji je izbio u utorak uveče podmetnut i da su u istragu uključeni tužilaštvo i policija.

(SRNA)

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Mostar

deponija Uborak

požar

Vatrogasci

požar na deponiji

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