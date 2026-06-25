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Incident u Sarajevu: Muškarac ispao iz auta tokom vožnje u koloni

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 08:18

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U Sarajevu je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena jedna osoba, prenosi Avaz.

Do nezgode je došlo u večernjim časovima, kada su se u pojedinim dijelovima grada formirale nepregledne kolone vozila nakon fudbalske utakmice, a upravo u tim gužvama desio se incident.

"Jedna osoba je povrijeđena i prebačena na ukazivanje ljekarske pomoći", potvrđeno je za portal Avaza iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

Prema nezvaničnim informacijama ovog portala, navodno je riječ o navijaču koji je ispao iz vozila tokom vožnje u slavljeničkoj koloni.

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Tagovi :

Sarajevo

incident

gužve na granici

Saobraćajna nezgoda

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