Vico Zeljković se oglasio nakon uspjeha BiH

Pobjedom nad Katarom (3:1) u susretu posljednjeg kola grupne faze, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je istorijski plaman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa. Zvanična potvrda došla je nakon pobjede Brazila nad Škotskom (3:0).

A prije nego što su Zmajevi definitivno saznali da idu dalje, oglasio se predsjednik FS BiH Vico Zeljković.

"Ponosan sam na ono što smo večeras pokazali, iako je najteže igrati 'unaprijed dobijene' utakmice. Prije samo nekoliko godina ovakav rezultat mnogima je djelovao nedostižno", rekao je Zeljković.

"Ova ekipa je pokazala karakter, zajedništvo i vjeru u sebe onda kada je to bilo najpotrebnije. Zato čestitam igračima, stručnom štabu, potpredsjednicima, Izvršnom odboru i svim ljudima u Savezu koji su svojim radom doprinijeli ovom rezultatu. Bez obzira na konačan rasplet, večerašnji rezultat je još jedna potvrda da se bh. fudbal kreće u dobrom pravcu. Napravljen je istorijski iskorak u odnosu na prethodno Svjetsko prvenstvo, uz osvojen veći broj bodova i kontinuitet dobrih izdanja", poručio je Zeljković.