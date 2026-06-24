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Švajnštajger optužen za rasizam

24.06.2026 19:03

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Бастијан Швајнштајгер прави селфи насмијан на планинском видиковцу у бордо мајици.
Foto: bastianschweinsteiger/Instagram/Screenshot

Bivši njemački fudbaler Bastijan Švajnštajger optužen je da je koristio rasističke stereotipe u analizi Obale Slonovače.

Pred susret u Torontu, koji je Njemačka dobila sa 2:1, Švajni je kao komentator njemačkog javnog servisa, rekao da je Obala Slonovače igrala "afrički fudbal", koji je okarakterisao kao "ponekad neuobičajen, pomalo divlji, ne baš taktički".

Njegovi komentari su izazvali reakcije na društvenim mrežama i u njemačkim mejnstrim medijima.

Optužuju ga da je koristio rasističke i kolonijalne termine koji crnce svode na fizičke atribute, umjesto da im prepisuju intelektualne sposobnosti.

"Iza atributa poput 'divlji' i 'nepredvidivi' stoje stereotipi koji su stariji od fudbala i koji imaju rasističke i kolonijalne korene", objasnio je Filip Avunu, crni njemački novinar.

On je dodao da ne vjeruje da je Švajnštajger rasista, ali da njegovi komentari odražavaju mišljenje mnogih njemačkih fudbalskih navijača i stručnjaka.

(b92)

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Bastijan Švajnštajger

rasizam

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