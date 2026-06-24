Novo ljeto, isti problem: Nema vode u brojnim banjalučkim naseljima

Ljeto u Banjaluci već godinama ne donosi samo visoke temperature, već i dobro poznat problem – nestašicu vode. Vode za piće i osnovne higijenske potrebe neka naselja udaljena svega nekoliko kilometara od centra Banjaluke nemaju već danima. Vode nema u Ramićima.

"Od neki dan nema nikako. Odem negdje u komšiluk na bunar za piće da ima bar ali za kupanje nema. Imam nešto stoke, kokošiju, svinja i to moram i za njih ali nema", rekao je Mirko Jojić, mještanin naselja Ramići

"Nismo imali od prekjuče od četiri sata do eto jutros. Pa teško je znate eto imam i dijete malo 10 godina sinčića imam, treba i za njega za kupanje i za piće osnovno", kaže Dragomir Dobraš, mještanin naselja Ramići.

Nema je ni u Dragočaju. Kažu, ovo nisu restrikcije – voda im se u potpunosti isključuje iz godine u godinu.

"Kao što se zna mi svi radimo uglavnom do 16 sati kakve su gužve dođemo kući u 17 mi već tada nismo imali vode da se okupamo, evo ni danas mi nemamo vode", priča Dajana Savić, mještanka Dragočaja.

Nema je ni u Barlovcima. A, ove godine nezadovoljstvo nije ostalo samo na kućnim pragovima. Ispred banjalučkog Vodovoda mještanin Barlovaca, prosuo je domaće kozije mlijeko, jer kaže, zbog nestašice pati i proizvodnja.

"Od ponedjeljka nemamo vodu to je već 48 sati lažu već petu godinu svake druge godine mi nemamo vode ne znam zbog čega nit me interesuje niti me interesuje ni ko je kriv ni ništa evo ja sam donio kante da mi operu kante ja nemam gdje pomusti koze", rekao je Predrag Gojković, proizvođač mlijeka iz Barlovaca.

Vode nema ni u Mišinom Hanu.

"Vidiš kako je, moram se nasmijati. Kao da smo negdje u džungli", kaže Radovan Srdić, mještanin Mišinog Hana.

Zbog problema u vodosnabdijevanju proglašena je vanredna situacija u više potkozarskih mjesnih zajednica. Prethodnih dana pojačan je i nadzor Komunalne policije koja je vršila kontrolu potrošnje vode. Za ATV, nisu se htjeli oglasiti.

"U današnje vrijeme bez vode, ja ne znam dokle je to došlo i da li iko o tome razmišlja, ali mislim da ne razmišlja... na takav način... da puste ljude bez vode...

-Bili su gledali evo kao što možete i vi vidjeti šta mi imamo kakav bazen mi nemamo sredstava da u normalnim uslovima živimo", priča Drago Radić, mještanin Potkozarja.

Prošle godine smo završili sa 4 i po miliona KM u minusu i zato je došlo do poskupljenja cijena vode, kaže direktor Vodovoda, ali ni to poskupljenje ne može da pokrije troškove. Kaže, u narednih 5 godina mora da se uloži svake godine po 10 miliona maraka da bi se smanjili dosadašnji gubici, kao i da su cjevovodi redovno održavani do ovoga ne bi došlo.

"Vodovod ne možete riješiti u zadnjih 2,3,5 godina ovo je proces koji se rješava 15-20 pa i 25 godina moram da kažem, da imamo gotovo 2 kilometra i 800 metara imamo cjevovod star gotovo 118 godina imamo do 40 odsto cjevovoda koji je star preko 50 godina", kaže Radovan Majkić, direktor preduzeća „Vodovod a.d. Banja Luka“.

Gradonačelnik Banjaluke odgovornost za nestašicu vode vidi u kašnjenju projekta koji bi trebalo da poboljša vodosnabdijevanje ovih naselja. Kaže - u avgustu će problem biti riješen.

"Ja sam gradonačelnik bez skupštinske većine. Skupština to nije htjela. Skupština je 2022. odbila Tunjice 1 i 2, 2023,24,25. je odbila da je u oktobru usvojeno ovo mi bi završili sistem do maja i to je to ali je usvojeno tek u martu bez usvajanja odluke ne možete u javnu nabavku javna nabavka traje 30 dana i mi taman sad radimo u ljetu kad je trebalo biti sve završeno, žao mi je ali ja sam jedno krilo", kaže Stanivuković.

Pojedina naselja vodu će imati samo tokom dana, dok će u večernjim i noćnim časovima vodosnabdijevanje biti potpuno obustavljeno radi punjenja rezervoara. U narednim danima voda će se isporučivati naizmjenično, prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Parnim danima, od 8 do 18 časova, vodu će dobijati potrošači koji se snabdijevaju sa rezervoara Prijakovci, odnosno stanovnici Barlovaca, dijela Dragočaja, dijela Ramića i dijela Prijakovaca. Neparnim danima, u istom terminu, vodu će imati potrošači koji se snabdijevaju sa rezervoara Ramići, odnosno stanovnici Potkozarja, Piskavice, Verića, Mišinog Hana i dijela Prijakovaca.

Nema vode u Banjaluci

„Nije pokvarena. Samo je ljeto u Banjaluci. I tako već godinama. U gradu na Vrbasu u 2026. godini imamo pametne telefone, vještačku inteligenciju, najavljuju nam i električne autobuse, ali – nemamo vode. Bar ne u svim naseljima. Dok jedni planiraju odmor, drugi planiraju kada će napuniti kante. Za stanovnike pojedinih banjalučkih naselja da li će imati vodu zavisi od doba dana, rasporeda restrikcija i malo sreće. Nadležni sada najavljuju da bi restrikcije od sredine avgusta mogle postati prošlost. Ali nakon godina istog problema, građanima nisu potrebna nova obećanja, već voda koja će poteći kad otvore česmu.“