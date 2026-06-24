Više banjalučkih naselja danas bez vode

Zbog planiranih radova na cjevovodu, kao i otklanjanja kvarova na lokalnim mrežama, pojedini dijelovi Banjaluke i prigradskih naselja danas će privremeno ostati bez napajanja vodom, saopšteno je iz banjalučkog Vodovoda.

Ekipe Vodovoda danas će raditi na sanaciji mreže u ulicama Radenka Lolića, Kosovskoj, Marka Lipovca i Leskovačkoj, kao i u naselju Karanovac.

U isto vrijeme, dežurne ekipe zadužene za lokalne vodovodne sisteme biće na terenu i rješavati prijavljene kvarove u mjesnim zajednicama Stričići, Borkovići i Kremenovići.

Iz Vodovoda upozoravaju da u periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja, te mole građane za strpljenje i razumijevanje.