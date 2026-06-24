Više banjalučkih naselja danas bez vode

Autor:ATV redakcija
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Zbog planiranih radova na cjevovodu, kao i otklanjanja kvarova na lokalnim mrežama, pojedini dijelovi Banjaluke i prigradskih naselja danas će privremeno ostati bez napajanja vodom, saopšteno je iz banjalučkog Vodovoda.
Ekipe Vodovoda danas će raditi na sanaciji mreže u ulicama Radenka Lolića, Kosovskoj, Marka Lipovca i Leskovačkoj, kao i u naselju Karanovac.
U isto vrijeme, dežurne ekipe zadužene za lokalne vodovodne sisteme biće na terenu i rješavati prijavljene kvarove u mjesnim zajednicama Stričići, Borkovići i Kremenovići.
Iz Vodovoda upozoravaju da u periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja, te mole građane za strpljenje i razumijevanje.
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