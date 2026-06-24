Potukli se na plaži, jedan muškarac preminuo od zadobijenih povreda

Jedna osoba je preminula od posljedica povreda tokom tuče na plaži u Zadru, saopštila je policija.

Zadarska policija saopštila je da je sinoć primila dojavu da je u Zadru, u gradskom naselju Bokanjac, došlo do tuče u kojoj su učestvovala dva muškarca.

"Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na zemlji zatekli povrijeđenog muškarca", naveli su iz policije.

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Dodaju da je povrijeđenom 51-godišnjaku pružena ljekarska pomoć na licu mjesta, gdje je utvrđeno da je zadobio teške povrede, nakon čega je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opštu bolnicu Zadar, gdje je tokom noći preminuo.

"Muškarac koji se dovodi u vezu sa ovim događajem uhapšen je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja i priveden je u prostorije policije, gdje je u toku kriminalistička istraga koja se sprovodi u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom u Zadru", saopštili su iz policije.

(Telegraf.rs)