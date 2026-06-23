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14-godišnjaci pušteni nakon što su skoro ubili čovjeka. "Iz urednih su porodica"

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ATV redakcija
23.06.2026 17:57

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14-годишњаци пуштени након што су скоро убили човјека. "Из уредних су породица"
Foto: Index.hr

Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu uložilo je žalbu na odluku sudije za maloljetnike o puštanju na slobodu sedmorice maloljetnika koji su početkom ovog mjeseca na školskom igralištu brutalno pretukli muškarca.

Petorica su osumnjičena za pokušaj ubistva, a dvojica za blaža krivična djela. Uprkos brutalnosti udaraca, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, već samo mjere opreza, obavezno javljanje policiji i pojačani nadzor Centra za socijalni rad. Tužilaštvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti krivično djelo.

Istražni zatvor samo kao krajnja mjera

Sud, međutim, nije takvog stava, tim više što je određivanje istražnog zatvora maloljetnicima izuzetna i krajnja mjera. Za Indeks.hr je to danas objasnila i sudija za maloljetnike Visokog krivičnog suda Lana Pete Kujundžić, ocijenivši da su mjere opreza primjerene za nasilne maloljetnike.

Sudija za maloljetnike Županijskog suda u Zagrebu ocijenio je da mladići neće ponoviti krivično djelo jer su se već nakon privođenja pokajali i izrazili žaljenje zbog onoga što su učinili. Osim toga, svi dolaze iz urednih porodica, redovno se školuju, a roditelji se dobro brinu o njima. Utvrđeno je i da niko od njih do sada nije bio ni krivično ni prekršajno kažnjavan.

Počeo postupak protiv maloljetnika

O žalbi tužilaštva sud još nije donio odluku. Ako je prihvati, može se dogoditi da maloljetnicima zaista bude određen istražni zatvor. Ako do toga dođe, moći će da traže da im se istražni zatvor zamijeni kućnim pritvorom, te da dobiju elektronski nadzor.

"U odnosu na sve maloljetnike, Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu donijelo je rješenje o sprovođenju pripremnog postupka, i to prema petorici maloljetnika zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo ubistva u pokušaju iz člana 110. u vezi sa članom 34. Krivičnog zakona, a prema dvojici maloljetnika zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nasilničkog ponašanja iz člana 323.a Krivičnog zakona", saopšteno je iz državnog tužilaštva.

Ključni dokaz zasigurno će biti snimak, nakon čije objave su mladići identifikovani i privedeni.

Pušteni na slobodu

Podsjetimo, istraga je pokrenuta nakon što je zagrebačka policija u srijedu zaprimila snimak napada ispred vaspitno-obrazovne ustanove u Ulici svetog Leopolda Mandića.

Policija je za manje od 24 časa identifikovala i uhapsila sve osumnjičene. Kriminalističkom istragom utvrđena je sumnja da se napad dogodio 8. juna u večernjim časovima, nakon verbalnog sukoba. Prema navodima policije, osumnjičeni su djelovali s namjerom da usmrte za sada nepoznatog mladića.

Navode i da je cijelom događaju prisustvovao i sedmi maloljetnik, koji nije učestvovao u fizičkom napadu, ali je posmatrao događaj, te ostale verbalno bodrio i podsticao. Kako je Indeks nezvanično saznao, maloljetnici su tokom ispitivanja tvrdili da ih je pijani muškarac maltretirao na školskom igralištu. Ispričali su da je neke od njih dohvatio i podigao u vazduh.

Kako je policija opisala događaj

"Sprovedenom kriminalističkom istragom utvrđena je sumnja da su osumnjičeni 8. juna, u večernjim časovima, s ciljem da usmrte za sada nepoznatog muškarca, nakon verbalne prepirke, fizički napali mladića. Prvo mu je jedan od osumnjičenih maloljetnika zadao više udaraca rukama u predjelu glave i tijela, zbog čega je oštećeni pao na tlo, a maloljetnik ga je nastavio udarati. U tome su mu se pridružila ostala četvorica maloljetnika, koji su zadali više udaraca nogama u predjelu glave i tijela, te ga nastavili udarati sve dok nije izgubio svijest.

Nakon što su petorica prestala s napadom, šesti maloljetnik ga je više puta udario nogom u glavu i tijelo. Cijelom događaju prisustvovao je i sedmi maloljetnik, koji je posmatrao napad, te ostale verbalno bodrio i podsticao na činjenje krivičnog djela."

Nakon završene kriminalističke istrage svi su predati pritvorskom nadzorniku. Petoricu maloljetnika policija sumnjiči za pokušaj ubistva, šestog za učestvovanje u tuči, a sedmog za nasilničko ponašanje.

(Ana Raić/Indeks.hr)

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Hrvatska

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