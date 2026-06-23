Logo

Završena rasprava koja je podijelila region: Ovo je istina o ajkuli ulovljenoj u Jadranu

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 17:29

Komentari:

0
Велика бијела ајкула
Foto: pexels/Daniel Torobekov

Nova analiza međunarodnog tima naučnika ponovo je otvorila pitanje identiteta morskog psa ulovljenog kod Rogoznice u septembru 2023. godine.

Stručnjaci iz Hrvatskog instituta za okeanografiju i ribarstvo podelili su na svom Fejsbuk profilu rad objavljen u časopisu Journal of Marine Science and Engineering, na kojem je učestvovalo više od 20 istraživača iz različitih dijelova svijeta, uključujući SAD, Austriju, Grčku, Novi Zeland i Japan, kao i regiona poput Splita i Kotora.

Polemika u naučnoj zajednici pokrenuta je nakon što su se pojavile sumnje da li je ulovljeni primerak zaista bio mladunče velike bele ajkule. Dodatnu kontroverzu izazvala je činjenica da životinja nije sačuvana za detaljniju analizu, već je nakon fotografisanja završila u restoranu. Takav postupak ranije je oštro kritikovan, s obzirom na to da je riječ o zaštićenoj vrsti, čiji bi svaki ulov trebalo prijaviti nadležnim institucijama.

U međuvremenu su se pojavili i suprotni stavovi. Jedan od njih izneo je prof. dr Alen Soldo, koji je u ranijem radu tvrdio da fotografisani primerak ne pripada vrsti velike bijele ajkule. Međutim, najnovije istraživanje osporava tu tvrdnju i donosi detaljniju morfološku analizu dostupnog materijala.

Kako navode autori, fokus je bio na vidljivim spoljnim karakteristikama i zubnim obilježjima, pri čemu su posebnu pažnju posvetili uzorku pigmentacije na prsnim perajima. Upravo ti detalji, prema novim nalazima, jasno ukazuju da se radi o velikoj bijeloj ajkuli, a ne o srodnim vrstama kako je ranije sugerisano.

"Kritički i argumentirani komentari važan su dio znanstvenog diskursa, jer naučna saznanja moraju biti otvorena za stručnu proveru i raspravu. Zato smo, zajedno s međunarodnim timom stručnjaka za velike bele ajkule i srodne vrste sa skoro svih kontinenata, detaljno analizirali dostupne podatke kako bismo proverili argumente iz komentara i bolje objasnili identifikaciju", poručili su iz Instituta.

Procjene govore da je jedinka bila duga između 120 i 130 centimetara, što odgovara mladom primerku. Naučnici u radu navode:

"Ponovno smo analizirali primjerak koristeći sve vidljive spoljne i zubne obilježje i pokazali da odgovara velikoj bijeloj ajkuli".

Velika bijela ajkula važi za jednu od najređih i najugroženijih vrsta u Sredozemnom moru, zbog čega svaki potvrđen nalaz ima poseban značaj. Takvi slučajevi mogu pružiti dragocjene uvide u potencijalna područja razmnožavanja i kretanja ove vrste, koja je i dalje nedovoljno istražena u ovom dijelu svijeta.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bijela ajkula

Hrvatska

Komentari (0)

Pročitajte više

Вратио се опасни предатор: Најновије откриће би могло да забрине туристе

Svijet

Vratio se opasni predator: Najnovije otkriće bi moglo da zabrine turiste

4 mj

0
Дронови и хеликоптери трагају за ајкулом која је усмртила сурфера

Svijet

Dronovi i helikopteri tragaju za ajkulom koja je usmrtila surfera

9 mj

0
Ајкула од 750 килограма примијећена код популарног љетовалишта

Svijet

Ajkula od 750 kilograma primijećena kod popularnog ljetovališta

9 mj

0
Велика бијела ајкула дугачка 5 метара снимљена код популарног туристичког љетовалишта

Svijet

Velika bijela ajkula dugačka 5 metara snimljena kod popularnog turističkog ljetovališta

10 mj

0

Više iz rubrike

Најснажнији удар топлотног таласа: Све је у црвеном

Region

Najsnažniji udar toplotnog talasa: Sve je u crvenom

2 h

0
Ровињ, Хрватска

Region

Hrvati uvode drastičnu mjeru protiv turista

4 h

0
Возило Хитне помоћи.

Region

Tramvajski vod pao na ženu, saobraćaj obustavljen

5 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pucao na troje djece iz vazdušne puške, jedno povrijeđeno: Užas u Zagrebu

7 h

0

  • Najnovije

18

52

Čehinja poginula u padu s motocikla u Drvaru: Sudarila se s ocem pa odletjela pod kamion

18

49

Majka reprezentativca BiH glavna tema navijača

18

19

Baka od 100 godina postala hit Svjetskog prvenstva

17

59

Granični prelaz u Kozarskoj Dubici dobio stalni međunarodni status

17

57

14-godišnjaci pušteni nakon što su skoro ubili čovjeka. "Iz urednih su porodica"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima