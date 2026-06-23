Završena rasprava koja je podijelila region: Ovo je istina o ajkuli ulovljenoj u Jadranu

Stručnjaci iz Hrvatskog instituta za okeanografiju i ribarstvo podelili su na svom Fejsbuk profilu rad objavljen u časopisu Journal of Marine Science and Engineering, na kojem je učestvovalo više od 20 istraživača iz različitih dijelova svijeta, uključujući SAD, Austriju, Grčku, Novi Zeland i Japan, kao i regiona poput Splita i Kotora.

Polemika u naučnoj zajednici pokrenuta je nakon što su se pojavile sumnje da li je ulovljeni primerak zaista bio mladunče velike bele ajkule. Dodatnu kontroverzu izazvala je činjenica da životinja nije sačuvana za detaljniju analizu, već je nakon fotografisanja završila u restoranu. Takav postupak ranije je oštro kritikovan, s obzirom na to da je riječ o zaštićenoj vrsti, čiji bi svaki ulov trebalo prijaviti nadležnim institucijama.

U međuvremenu su se pojavili i suprotni stavovi. Jedan od njih izneo je prof. dr Alen Soldo, koji je u ranijem radu tvrdio da fotografisani primerak ne pripada vrsti velike bijele ajkule. Međutim, najnovije istraživanje osporava tu tvrdnju i donosi detaljniju morfološku analizu dostupnog materijala.

U Jadranu ulovljena mlada velika bijela psina: "Ovaj nalaz daje nadu u oporavak ove vrste!"👇https://t.co/pSUP3fxWMX pic.twitter.com/uDbgFD0gB8 — Morski.hr (@Morski_hr) June 24, 2025

Kako navode autori, fokus je bio na vidljivim spoljnim karakteristikama i zubnim obilježjima, pri čemu su posebnu pažnju posvetili uzorku pigmentacije na prsnim perajima. Upravo ti detalji, prema novim nalazima, jasno ukazuju da se radi o velikoj bijeloj ajkuli, a ne o srodnim vrstama kako je ranije sugerisano.

"Kritički i argumentirani komentari važan su dio znanstvenog diskursa, jer naučna saznanja moraju biti otvorena za stručnu proveru i raspravu. Zato smo, zajedno s međunarodnim timom stručnjaka za velike bele ajkule i srodne vrste sa skoro svih kontinenata, detaljno analizirali dostupne podatke kako bismo proverili argumente iz komentara i bolje objasnili identifikaciju", poručili su iz Instituta.

Procjene govore da je jedinka bila duga između 120 i 130 centimetara, što odgovara mladom primerku. Naučnici u radu navode:

"Ponovno smo analizirali primjerak koristeći sve vidljive spoljne i zubne obilježje i pokazali da odgovara velikoj bijeloj ajkuli".

Velika bijela ajkula važi za jednu od najređih i najugroženijih vrsta u Sredozemnom moru, zbog čega svaki potvrđen nalaz ima poseban značaj. Takvi slučajevi mogu pružiti dragocjene uvide u potencijalna područja razmnožavanja i kretanja ove vrste, koja je i dalje nedovoljno istražena u ovom dijelu svijeta.

(b92)