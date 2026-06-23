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Tramvajski vod pao na ženu, saobraćaj obustavljen

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 13:23

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Jedna žena povrijeđena je danas kada je na nju u Zagrebu pao tramvajski vod.

Do nesreće je došlo u 10.35 kod Tehničkog muzeja, na Savskom putu, kada je teretno vozilo oštetilo kontaktnu mrežu, a za sada se ne zna težina povreda, prenosi Indeks.

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Navodi se i da je zbog nesreće obustavljen saobraćaj.

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Tagovi :

Hrvatska

tramvaj

nesreća

obustavljen saobraćaj

povrijeđena žena

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