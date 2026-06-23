Nova opasna prevara hara regionom: Na meti popularna aplikacija

Popularna aplikacija za novčane transakcije "Revolut", koju mnogi koriste za beskontaktno plaćanje i brzu razmjenu novca, našla se na udaru dovitljivih prevaranata.

Scenario je gotovo identičan već poznatim finansijskim prevarama, ali su kriminalci ovaj put toliko uigrani i pažljivi da žrtve ni ne slute da upravo ostaju bez novca. Sve počinje pozivom od navodno nadležne osobe koja vas upozorava na hitan problem s računom.

Jedan korisnik podijelio je svoje gorko iskustvo na društvenim mrežama kako bi upozorio druge da ne naprave istu grešku.

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"Nazvala me osoba koja se predstavila kao zaposleni u odjeljenju za bezbjednost Revoluta. Znali su moje podatke i zvučali su vrlo uvjerljivo. Rekli su mi da mi je račun ugrožen i da postoje sumnjive transakcije. Konstantno su me držali pod pritiskom, tvrdeći da moram odmah reagovati ili će mi račun biti blokiran", naveo je prevareni korisnik.

Pod izgovorom "zaštite računa", prevaranti su ga ubijedili da preko aplikacije Google Meet upali opciju za dijeljenje ekrana (screen sharing) kako bi ga, navodno, vodili kroz sigurnosnu provjeru. Komunikacija je sve vrijeme izgledala potpuno legitimno.

Ostao bez novca, banka odbila povrat

Epilog ove priče je finansijski krah - sa računa su brzo izvršene transakcije prema kripto i platnim platformama, a ukupna šteta iznosi oko 900 evra. Nakon što je prijavio prevaru, iz Revoluta su odbili da mu vrate novac uz obrazloženje da je transakcije - odobrio sam.

Kako prepoznati lažni poziv?

Kako ne biste nasjeli na ovu uigranu prevaru, zapamtite sljedeća pravila:

Revolut vas nikada neće zvati običnim telefonskim pozivom.

Revolut nikada neće tražiti da dijelite svoj ekran.

Revolut nikada neće zahtijevati uplatu ili prebacivanje novca radi "verifikacije" ili "zaštite" računa.

"Ako vas neko zove, stvara paniku, prijeti blokadom računa i traži hitne uplate, to je čista prevara. Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi i profesionalni!", zaključuje ovaj korisnik, čiju su priču potvrdili i mnogi drugi koji su se našli na meti istih prevaranata, ali su na vrijeme spustili slušalicu, prenosi Dnevnik.hr.