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Gust dim uznemirio Trebinjce: Vatrogasci uputili apel građanima

Autor:

Teodora Bjelogrlić
23.06.2026 10:04

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Пожар у Требињу
Foto: ATV

Gust dim koji se jutros uznemirio Trebinjce, bio je posljedica kontrolisanog paljenja granja, koje je prethodno prijavljeno Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Trebinje, potvrdio je za ATV komandir Dejan Kašiković.

"Na lokalitetu Dva Ribara danas je izvršeno kontrolisano paljenje granja, koje je blagovremeno prijavljeno Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Trebinje. Aktivnost je sprovedena pod nadzorom i nije predstavljala opasnost od širenja požara", rekao je za ATV Dejan Kašiković komandir TVJ.

Iz Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice apeluju na građane da svako planirano spaljivanje biljnog otpada, granja i drugog gorivog materijala prethodno prijave, te da se dosljedno pridržavaju svih propisanih mjera zaštite od požara.

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Posebno podsjećaju da je od 1. juna do 15. septembra na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara. U tom periodu svako paljenje vatre može ozbiljno ugroziti živote ljudi, imovinu i prirodna bogatstva Hercegovine.

„Pozivamo građane na maksimalnu odgovornost i saradnju. Prevencija je najefikasniji način zaštite od požara, a jedan nepažljiv postupak može izazvati nesagledive posljedice. Čuvajmo naše šume, imovinu i ljudske živote“, poručio je komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

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Tagovi :

požar

Trebinje

Vatrogasci

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