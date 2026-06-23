Elektro-Bijeljina: Bez struje sutra oko 1.300 korisnika

Zbog planskih radova na godišnjem remontu, veliki dio opštine Lopare sutra, u srijedu 24. juna, privremeno će ostati bez napajanja električnom energijom.

Kako je saopšteno iz preduzeća "Elektro-Bijeljina", radnici će izvoditi radove na čvorištu 35/10 kV "Priboj" i pripadajućim dalekovodima "Priboj", "Potraš", "Peljave" i "Kolobara".

Isključenje je planirano u periodu od 9.00 do 17.00 časova.

U ovom terminu električnu energiju neće imati oko 1.300 korisnika u sljedećim naseljenim mjestima: Priboj, Peljave, Podgora, Potraš, Lipovica Brijest, Završje i Mumbašići.

"Molimo naše korisnike za strpljenje, jer su najavljeni radovi bitni za dugoročnu pouzdanost sistema distribucije električne energije", poručili su iz "Elektro-Bijeljine".