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Dječak (14) pao sa visine od 10 metara: Zadobio teške povrede kičme

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 09:16

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Stravična nesreća dogodila se sinoć na Novom Beogradu, kada je četrnaestogodišnji dječak teško povrijeđen nakon pada sa visine od preko 10 metara.

Kako saznaje Telegraf.rs, tinejdžer se u večernjim satima igrao sa grupom drugara na jednom brdu na Novom Beogradu. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sumnja se da je usljed trenutka nepažnje izgubio ravnotežu i strmoglavio se u provaliju duboku više od deset metara.

Na lice mjesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći, kao i policija.

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"Dječak je u sjvesnom stanju, ali sa vidno teškim povredama, kolima Hitne pomoći hitno transportovan u bolnicu. Dijagnostikom je utvrđeno da je zadobio teške povrede kičme, odnosno ozbiljne prelome pršljenova", navodi izvor upućen u slučaj.

O ovom jezivom incidentu odmah su obaviješteni nadležna policijska uprava, kao i dežurno tužilaštvo.

Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, a detaljna policijska istraga utvrdiće sve tačne okolnosti i motive koji su doveli do ove zamalo kobne dječije igre.

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Beograd

povrijeđen dječak

nezgoda

Policija

Hitna pomoć

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