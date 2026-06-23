Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima d‌ječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne.

Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović je tokom obrazloženja rekao da je d‌ječak ubica imao 211 izostanaka u 47 dana od 137 radnih dana.

"U pisanoj dokumentaciji se ne navodi da je u sedmom razredu imao koronu. On je naveo da je jednom bio prehlađen, a ostalih puta se pravio da je bolestan", objasnio je sudija.

On je dodao da je dadilja d‌ječaka ubice rekla da je pomislila da on možda izbjegava da ide u školu, "bila je ubijeđena da nije u pitanju neki organski uzrok".

"Miljana Kecmanović mu je slala poruke 27. februara 2023. godine da se spremi da ide u školu, da je nemoguće da se osjeća malaksalo, da bolest traje par dana, da nema pravo da više sjedi kod kuće i da je škola obavezna", pojasnio je sudija.

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On je dodao i da mu je na početku marta slala poruke da li se spremio za školu, da obavezno ode da nadoknadi izgubljeno, da ne može on da odlučuje da li će ići ili ne.

"Sud je utvrdio da je nemoguće da je dadilja primijetila da izbjegava da ide u školu, a da to nisu primijetili roditelji sa ovolikim životnim i radnim iskustvom", rekao je sudija.

On je pojasnio da o tome svjedoči i činjenica da su izostanke opravdavali roditelji i klinika gd‌je je Vladimir zaposlen.

On je naveo u svom iskazu da se često dešavalo da ostane budan do jutra, da legne oko 5.30 časova kada je i zaspao 3. maja 2023. godine.

"Roditelji nisu uočili ni ovaj problem", rekao je sudija i zaključio da iz ovoga proizilazi često neosnovano odsustvovanje iz škole i skraćen period spavanja.

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsjetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

Nakon presude Kecmanovićima oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Masakr u OŠ „Vladislav Ribnikar“, od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor, trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto. Utvrđeno je vještačenjem da je postojala velika brzina pucanja, što je prouzrokovalo greške u okidanju.

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D‌ječak ubica je ispričao da je dvije ili tri ned‌jelje prije masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima d‌jece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

Takođe, pretraživao je na internetu "kompleks niže vrijednosti i kompleks niže vrijednosti su dva lica iste medalje", "antisocijalno ponašanje kod d‌jece", "revidirani portret psihopata", „antisocijalni poremećaj ličnosti“, "sajt češka zbrojevka","volim životinje da li i dalje mogu da budem psihopata", "zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje", "smrtna kazna u Srbiji", "Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta", "razlika između psihopata i normalnih ljudi".

Na izricanju presude otkriveno je da je samo 2 minuta prije nego što je d‌ječak ubica kročio u hol škole njemu majka poslala poruku.

D‌ječak ubica krenuo da pozove majku nekoliko minuta prije masakra u Ribnikaru.

Zašto je pala presuda Kecmanovićima?

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći dio prve presude roditeljima d‌ječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći "bitne povrede postupka".

U obrazloženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, navodeći da su razlozi presude nejasni i protivrečni izreci presude u osuđujućem dijelu u odnosu na okrivljenog Vladimira Kecmanovića i njegovu suprugu Miljanu Kecmanović.

Na koliko su bili prvom presudom osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović?

Decembra 2025. godine sudija Višeg suda u Beogradu izrekao je presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima d‌ječaka ubice koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar".

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Tada je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14,5 godina robije. Ovaj dio presude je sada ukinut.

Miljana Kecmanović je bila osuđena na tri godine zatvora. I ovaj dio presude je sada ukinut.

Instruktor iz streljane u kojoj je Vladimir Kecmanović obučavao svog sina za rukovanje oružjem bio je osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog lažnog svjedočenja. Ovaj dio presude je preinačen.

Apelacioni sud je sada odlučio da Nemanju Marinkovića osudi na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, prenosi Blic.