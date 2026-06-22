Snimak likvidacije u Beogradu: Rukovali se, izvadio pištolj i pucao mu u glavu

Autor:ATV redakcija
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Na društvenim mrežama objavljen je uznemirujući snimak ubistva Darka Veskovića Prike u kafiću u Kumodražu.
Kako se vidi na snimku, koji traje 21 sekundu, napadač u crnoj majici i s plavim kačketom ulazi u lokal, zatim se pozdravlja s Veskovićem, a potom zajedno kreću do mjesta na kom je Vesković sjedio s još jednim muškarcem.
U trenutku kada je Vesković napadaču okrenuo leđa, on je iz torbice izvukao pištolj i pucao mu u leđa, a zatim pobegao. Vesković je pao pored stolica i preminuo na mestu, dok je ranjeni muškarac ostao da čuči ispod stola u kafiću.
Podsjetimo, Darko Vesković Prika je ubijen, dok je drugi muškarac teško ranjen u pucnjavi koja se danas u 15.40 dogodila u Kumodražu.
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