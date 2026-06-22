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Snimak likvidacije u Beogradu: Rukovali se, izvadio pištolj i pucao mu u glavu

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 18:58

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Снимак ликвидације у Београду: Руковали се, извадио пиштољ и пуцао му у главу
Foto: Instagram/moj_beo_grad_

Na društvenim mrežama objavljen je uznemirujući snimak ubistva Darka Veskovića Prike u kafiću u Kumodražu.

Kako se vidi na snimku, koji traje 21 sekundu, napadač u crnoj majici i s plavim kačketom ulazi u lokal, zatim se pozdravlja s Veskovićem, a potom zajedno kreću do mjesta na kom je Vesković sjedio s još jednim muškarcem.

U trenutku kada je Vesković napadaču okrenuo leđa, on je iz torbice izvukao pištolj i pucao mu u leđa, a zatim pobegao. Vesković je pao pored stolica i preminuo na mestu, dok je ranjeni muškarac ostao da čuči ispod stola u kafiću.

Podsjetimo, Darko Vesković Prika je ubijen, dok je drugi muškarac teško ranjen u pucnjavi koja se danas u 15.40 dogodila u Kumodražu.

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Darko Vesković Prika snimak

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