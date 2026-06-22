Saša otišao na pecanje, pa završio na drvetu: Sat vremena se krio od opasne zvijeri

Nesvakidašnji i prilično napet susret sa divljinom doživio je strastveni ribolovac i hrabri ljubitelj divljine Saša Stanimirović iz sela Pridvorice kod Smederevske Palanke.

On je tokom ribolova na rijeci Jasenici uspio da sa vrha drveta snimi pravu medvjedicu sa mečićima, u predjelu za koji niko nije sumnjao da krije ove krupne zvijeri.

Jasenica je u tom dijelu izuzetno divlja rijeka, smještena u samom podnožju gusto šumovitih brda koja se uzvodno protežu prema planini Rudnik, predstavljajući njene krajnje ogranke. Upravo ta divljina privukla je neočekivane goste, a Saša je prvi signal dobio kada je hodajući kraj rijeke ugledao tragove i mečeći izmet.

Kako sam navodi, u prvi mah je pomislio da je medvjed otišao uzvodno prema Rudniku, ali se zvijer zbog divljeg terena zadržala tu, da bi kasnije tuda tranzitno prošla mečka sa mladuncima. Drama je počela kada je Saša ušao dublje u šumu kako bi u trulim panjevima sakupio obilne crve koje od djetinjstva koristi kao mamce za ribolov.

Prvi medvjed koji je prošao:

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"Čuo sam u jednoj dolini kratko mumlanje ili urlanje i odmah sam našao pogodno cerovo drvo gdje mogu što više da se popnem. Preko sat vremena sam bio na drvetu i u jednom momentu ugledao sam mečku sa mečićima, išla je u mom pravcu. Bio sam smiren i bešuman visoko u krošnji, zumirao sam telefon i uspio da napravim snimak", opisuje Saša ovaj trenutak koji ledi krv u žilama.

Ovako je izgledala mečka sa medvjedićima:

Tek kada je sa bezbjedne visine bio potpuno siguran da su se životinje dovoljno udaljile, Saša je sišao sa cera. Svjestan opasnosti, odmah je krenuo u suprotnom smjeru kako bi napravio što veću razdaljinu između sebe i zvijeri.

"Sišao sam i požurio da se što više udaljim odatle jer mečke imaju puno razvijeno čulo mirisa i osjećaju opasnost ili hranu i do 20 kilometara", zaključuje ovaj hrabri ribolovac iz Pridvorice.

Ovaj nevjerovatan snimak i Sašina hladnokrvnost su nevjerovatni, a hrabri Saša podsjeća da su ogranci Rudnika divlji i nepredvidivi, zbog čega uvijek treba biti na oprezu, prenosi Telegraf.rs.