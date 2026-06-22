Mina Kostić nije još izašla iz bolnice, iako je danas trebala kući: Šta se dešava?

Njen izlazak iz bolnice očekivao se danas u toku prijepodneva, ali zbog problema u sistemu ona i dalje nije puštena kući, te je nepoznato da li će se to dogoditi prema prvobitnom planu. Naime, došlo je do pada informacionog sistema, zbog čega je nemoguće završiti neophodne administrativne procedure.

Pjevačica je primljena u kliniku 31. maja u pratnji policije, nakon što je pokazala agresivno ponašanje. Njen izabranik Mane Ćuruvija Kasper hitno je sutradan doputovao iz Amerike u Beograd i svakodnevno posjećuje vjerenicu, a obišli su je i brat i sestra. Vijest o njenoj hospitalizaciji izazvala je veliku pažnju javnosti, a kolege i fanovi pružili su joj javnu podršku.

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Mina je nedavno, prije nego što se suočila sa ovim zdravstvenim problemom, govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prolazila, kao i o navodnim vradžbinama kojima je, kako tvrdi, bila izložena, piše Kurir.

-Bilo mi je veoma teško, mislila sam da ću umrijeti. Imala sam 40 kilograma, bila sam veoma bolesna, i fizički i psihički. Prije 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, odnosno zapaljenje debelog crijeva. Nije me sramota da pričam o tome. Uopšte nisam mogla da dojim dijete“, ispričala je ranije za „Skandal“, pa dodala:

-U takvom stanju sam odlazila na nastupe, a Duda tada ništa nije preduzela. Samo mi je Bog pomogao. Nema tu mnogo priče, jednostavno su me iskoristili i to je to. Vračala mi je da mi bude loše, i zdravstveno i finansijski, kao i na ljubavnom planu.