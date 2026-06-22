Logo

Mina Kostić nije još izašla iz bolnice, iako je danas trebala kući: Šta se dešava?

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 11:53

Komentari:

0
пјевачица Мина Костић
Foto: YouTube/printscreen

Pjevačica Mina Kostić već nekoliko nedjelja nalazi se u psihijatrijskoj ustanovi „Dr Laza Lazarević“.

Njen izlazak iz bolnice očekivao se danas u toku prijepodneva, ali zbog problema u sistemu ona i dalje nije puštena kući, te je nepoznato da li će se to dogoditi prema prvobitnom planu. Naime, došlo je do pada informacionog sistema, zbog čega je nemoguće završiti neophodne administrativne procedure.

Pjevačica je primljena u kliniku 31. maja u pratnji policije, nakon što je pokazala agresivno ponašanje. Njen izabranik Mane Ćuruvija Kasper hitno je sutradan doputovao iz Amerike u Beograd i svakodnevno posjećuje vjerenicu, a obišli su je i brat i sestra. Vijest o njenoj hospitalizaciji izazvala je veliku pažnju javnosti, a kolege i fanovi pružili su joj javnu podršku.

Риба

Zdravlje

Kardiolozi savjetuju: Ovih pet namirnica svaki muškarac treba da jede

Mina je nedavno, prije nego što se suočila sa ovim zdravstvenim problemom, govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prolazila, kao i o navodnim vradžbinama kojima je, kako tvrdi, bila izložena, piše Kurir.

-Bilo mi je veoma teško, mislila sam da ću umrijeti. Imala sam 40 kilograma, bila sam veoma bolesna, i fizički i psihički. Prije 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, odnosno zapaljenje debelog crijeva. Nije me sramota da pričam o tome. Uopšte nisam mogla da dojim dijete“, ispričala je ranije za „Skandal“, pa dodala:

-U takvom stanju sam odlazila na nastupe, a Duda tada ništa nije preduzela. Samo mi je Bog pomogao. Nema tu mnogo priče, jednostavno su me iskoristili i to je to. Vračala mi je da mi bude loše, i zdravstveno i finansijski, kao i na ljubavnom planu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mina Kostić

Mina Kostić na psihijatriji

Mina Kostić u bolnici

Pjevačica

estrada

Komentari (0)

Pročitajte više

Nesanica telefon krevet

Savjeti

Jednostavan trik protiv vrućine: Ljekari otkrili kako rashladiti tijelo

1 h

0
Бујна ливада испуњена живописним дивљим цвijећем под облачним небом, која осликава спокојну суштину руралне природе.

Zanimljivosti

Narodno vjerovanje kaže da ove biljke čuvaju kuću od nesreće: Uberite ih prije kraja juna

2 h

0
Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе

Društvo

Upozorenje građanima: Strogo je zabranjeno, kazne su visoke

2 h

0
kolega muškarac posao ruksak

Ljubav i seks

Prepoznajte švalera za samo nekoliko minuta: Ovi gestovi ga odaju

2 h

0

Više iz rubrike

Јована Јеремић

Scena

Jovana Jeremić progovorila o svadbi sa Tigrom: Otkrila detalje tajnog vjenčanja

2 h

0
Сузана Јовановић донијела велику животну одлуку: ''Дуго ми је требало да преломим''

Scena

Suzana Jovanović donijela veliku životnu odluku: ''Dugo mi je trebalo da prelomim''

3 h

0
Бојан Илиевски побједник 19. сезоне ''Звезда Гранда'' држи пехар у руци док даје интервју.

Scena

Pobjednik Zvezda Granda Bojan Ilievski imao veliki porok

19 h

0
Александра Пријовић, нови албум

Scena

Šta znači Kababa - riječ iz novog hita Aleksandre Prijović

20 h

0

  • Najnovije

13

31

Osumnjičenom za napad na poštara u Sarajevu određen pritvor

13

31

Vens: Juče je bio veoma dobar dan

13

31

Amidžić: Istrajali smo do kraja - građani će lakše do prve nekretnine

13

21

UEFA opet kontrira FIFA-i

13

19

Planeta "gori": Grad u BiH među rekorderima Evrope

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima