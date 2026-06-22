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Suzana Jovanović donijela veliku životnu odluku: ''Dugo mi je trebalo da prelomim''

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ATV redakcija
22.06.2026 09:36

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Сузана Јовановић донијела велику животну одлуку: ''Дуго ми је требало да преломим''
Foto: Jutjub

Pjevačica Suzana Jovanović odlučila je da prekine medijsku i muzičku pauzu dugu čak 27 godina i vrati se na scenu. Ona će zapjevati pred beogradskom publikom 26. i 27. juna na stadionu „Tašmajdan“, kao dio velikog spektakla i koncerta legendarnog „Južnog vetra“.

Iako je decenijama unazad njen apsolutni prioritet bila porodica, kuća, suprug i djeca, Suzana je prelomila da je sada pravo vrijeme za muziku. Kako i sama priznaje, ova odluka nije došla lako, posebno nakon teškog životnog perioda i odlaska njenog supruga, Saše Popovića.

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Suzana ne krije da je pred ovaj veliki događaj uhvatila panika, te da osjeća ogromnu odgovornost prema fanovima muzike koja ju je proslavila.

– Poslije toliko godina mi je velika čast i zadovoljstvo da budem dio tako velikog koncerta. Dugo se nisam pojavljivala u javnosti, niti na tako velikim koncertima - priznala je Suzana i dodala da je pod velikom tremom jer želi da ispoštuje ogromne fanove „Južnog vetra“.

Iako je tokom karijere imala izlete u druge muzičke pravce i aranžmane, ističe da se uvijek vraćala zvuku „Južnog vetra“ i da se osjeća kao da iz te priče nikada nije ni izašla.

Odluku o povratku donijela je nedugo nakon porodične tragedije, a kako kaže, upravo je njen pokojni suprug uvijek bio njen najveći oslonac i vjetar u leđa da nastavi da pjeva.

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-Sve ovo što mi se dogodilo u skorijem vremenu, odlazak mog Saleta… mislim da on nekako gleda odozgo i da bi volio ovo što radim, što sam pristala da se pojavim i to će biti zaista moj povratak na estradnu scenu u tako velikom stilu - emotivno je ispričala pjevačica.

(Grand)

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Tagovi :

Suzana Jovanović

Južni vetar bend

koncert

Pjevačica

estrada

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