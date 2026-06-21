Ostao bez oba roditelja: Teška životna priča pobjednika Zvezda Granda

Do trijumfa je stigao u velikom finalu osvojivši najveći broj SMS glasova publike iz cijelog regiona.

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Muzičko obrazovanje sticao je kroz nižu i srednju muzičku školu, a potom je studirao i na Muzičkoj akademiji u Sloveniji. Tokom takmičenja nije krio teške životne priče koje su obilježile njegov put – govorio je o gubitku roditelja, ali i o borbi sa porocima koje je uspio da ostavi iza sebe.

Njegova životna ispovijest duboko je dirnula publiku i članove žirija. Još 2022. godine, tokom jednog od nastupa, rasplakao je cijeli studio, dok je Ceca Ražnatović jedva zadržala suze pred kamerama.

Umrli mu i otac i majka

Bojanov životni put obilježile su nezamislive porodične tragedije i grčevita borba sa teškom svakodnevicom. Ovaj hrabri momak prerano se suočio sa ogromnim gubicima – otac mu je bolovao od tumora na mozgu, dok se i majka borila sa ozbiljnom bolešću, a na kraju je ostao bez oba roditelja.

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Pored neizrecive tuge za roditeljima, porodicu je pratila i strahovita finansijska oskudica. U najtežim danima, dok se molio samo da oca vidi živog, u kući su imali svega 50 evra.

Nakon gubitka roditelja, njegova jedina utjeha, podrška i životni oslonac postala je njegova baka sa majčine strane, koja mu je tada bila u pratnji na snimanju emisije.

"Ja sam mu baka sa majčine strane. On nema ni oca ni majku, ja sam mu jedina podrška. Umrli su mu i otac i majka", rekla je ona tada, a Ceca se slomila.

Intervju nakon pobjede

Bojan je priznao da je nije očekivao pobjedu.

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"Iskreno nisam očekivao da ću pobijediti, ne znam šta da kažem. Zvezde Granda su najgledanija emisija u Makedoniji, zato su najažurniji sa glasanjem. Dao sam svoj maksimum tokom takmičenja. Bilo je dosta izazova, ići na probe i vraćati se svakodnevnim obavezama, sedmi krug mi je bio najteži", rekao je pjevač.

Emotivan govor direktora Granda

Goran Šljivić, direktor Grand produkcije, uputio je emotivne riječi pred kraj emisije o muzičkom takmičenju koje je sada završeno.

"Bilo je uzbudljivo, sjajno, vrlo kvalitetno. Svi kandidati, posebno ovi finalisti. To su djeca Granda. Mislim da smo proizveli nova 22 član produkcije i primili u našu porodicu", zaključio je Šljivić.

(Kurir)