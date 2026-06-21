Đani šokirao izjavom: "Ostavila me Slađa, idem u ludnicu"

Autor:ATV redakcija
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Pjevač Radiša Trajković Đani vratio se u Srbiju nakon još jednog nastupa.
Po izlasku sa terminala, Đani je čekao prevoz i, iako vidno umoran, nije krio dobro raspoloženje.
Pojavio se u opuštenom, potpuno bijelom stajlingu – majici sa kragnom i trenerci, dok je pažnju privukao i zlatni sat na ruci.
Dok je stajao ispred aerodroma, društvo mu je pravio i jedan krupniji muškarac.
Iako ga je stigao umor od puta i nastupa, pjevač nije odustao od svog prepoznatljivog smisla za humor. Na aerodromu je izgovorio rečenicu koja je najprije šokirala, a zatim nasmijala prisutne.
"Ostavila me žena. Idem sad u ludnicu 'Laza Lazarević'", rekao je Đani.
Društvo
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Nedugo zatim stigao je automobil kojim se uputio ka svom domu, gdje ga je čekao zasluženi odmor nakon nastupa, prenosi Telegraf.
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