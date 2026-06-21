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Đani šokirao izjavom: "Ostavila me Slađa, idem u ludnicu"

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 14:47

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Радиша Трајковић Ђани
Foto: Printscreen Youtube

Pjevač Radiša Trajković Đani vratio se u Srbiju nakon još jednog nastupa.

Po izlasku sa terminala, Đani je čekao prevoz i, iako vidno umoran, nije krio dobro raspoloženje.

Pojavio se u opuštenom, potpuno bijelom stajlingu – majici sa kragnom i trenerci, dok je pažnju privukao i zlatni sat na ruci.

Dok je stajao ispred aerodroma, društvo mu je pravio i jedan krupniji muškarac.

"Idem u ludnicu!"

Iako ga je stigao umor od puta i nastupa, pjevač nije odustao od svog prepoznatljivog smisla za humor. Na aerodromu je izgovorio rečenicu koja je najprije šokirala, a zatim nasmijala prisutne.

"Ostavila me žena. Idem sad u ludnicu 'Laza Lazarević'", rekao je Đani.

Киша

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Nedugo zatim stigao je automobil kojim se uputio ka svom domu, gd‌je ga je čekao zasluženi odmor nakon nastupa, prenosi Telegraf.

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Radiša Trajković Đani

Pjevač

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