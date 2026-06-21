Supruga Darka Lazića otkrila kako se pjevač osjeća nakon porodične tragedije: ''Nije više ista osoba''

Influenserka i supruga Darka Lazića, Katarina Lazić na društvenim mrežama izuzetno je aktivna i sa svojim pratiocima dijeli kako snimke sa treninga, tako recepte, ali i porodične fotografije, te svaka njena objava izaziva lavinu komentara.

Kaća se u jednom periodu totalno povukla sa društvenih mreža i iako preko njih obavlja svoj posao, nije osjetila potrebu za istim.

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Ona je u razgovoru za Blic sa knedlom u grlu govorila o teškom periodu kroz koji prolazi Darko, ali i cijela porodica, nakon gubitka njegovog brata Dragana.

– Dobro sam i držimo se svi. Veoma težak period za sve nas i mislim da se nikada nećemo oporaviti i ostaje nam ožiljak za sva vremena. Što se tiče komentara da je Darko nastavio da pjeva veoma brzo, mene to ne pogađa, možda njega više pogađa, ja samo ne mogu da vjerujem da neko može tako nešto da izgovori. Darku je pjevanje posao kao što je nekome posao da ide u kancelariju i on od pjevanja živi i mora da kupi hljeb i da radi i njemu nikako nije bilo lako da zapjeva, ali djeca mu daju snagu. Svjestan je da je ostao jedino muško u kući i mislim da mu je to dalo snagu da nastavi da radi – iskrena je Kaća u razgovoru za Blic, a onda otkriva i kako ona gleda na njegov povratak publici.

– Nisam ga nikada pitala kad će vratiti nastupima, pustila sam njega da sam odluči i kada mi je rekao bila sam tu samo da podržim i ako treba da porazgovaram sa njim i da mu kažem da ako se ne osjeća dobro, da to i ne mora da radi. On je želio, najviše zbog djece i porodice i zbog tog što on zna da Dragan ne bi volio da on prestane da pjeva – dodala je.

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Kaća ističe da vidi promjene na njenom izabraniku nakon ovog teškog gubitka.

– Nije više ista osoba i mislim da ga je ovo dosta promijenilo. Ovo je ožiljak za čitav život i mislim da je promijenio razmišljanje i pogled na život. To vidim sad i u kući i na sceni, bilo mu je jako teško da zapjeva i jako mi je bilo teško kada sam vidjela taj snimak, jer vidim da je i njemu bilo jako teško, ali mislim da je dobio snagu jer je pjevao za svog brata. Pjevao je bolje nego ikad zbog svega toga. Teško mi je i zbog brata i zbog Darka, jako je teška situacija i žao mi je što mu se nesreća toliko dešavalo i voljela bih najviše da mogu da mu pomognem, ali ovdje mogu samo da budem uz njega, razgovaram sa njim i zagrlim ga kad treba. Sad smo više nego bilo kad uz Darka, vrijeme provodimo svi zajedno i uz djecu je mnogo lakše pregurati i preživjeti – sa knedlom u grlu priča ona.

Velika podrška folk pjevaču u teškim trenucima je i bivša supruga Ana Sević, kao i njen partner Danijel.

– Ana Sević i Danijel su bili uz Darka i sve nas u teškim trenucima i Darku jako prija Danijelovo društvo, da razgovora sa njim i provodi vrijeme sa njim. Oni su odavno planirali odlazak na Hilandar i sad se to realizovalo, jer je to bila Darkova želja i onda su se dogovorili da odu zajedno – priča ona, a onda se osvrnula i na reakcije ljudi da je ona ta koja je sve njih spojila.

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– To ne smatram, jer sam samo uticala da Darko bude prisutan u životima svoje djece i tako je on u boljim odnosima sa njihovim majkama. Danijel voli da se druži sa Darkom i nisam mogla sama da utičem na to, kao ni na odnos Darka i Ane već na odnos Darka i Lorene. Oni su postali bolji, nisu se družili kao sada, ali nisu ni bili u lošim odnosima – rekla je ona.