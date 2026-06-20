Prošla kroz strahote Jasenovca: Umrla Bajagina majka

Legendarni muzičar Momčilo Bajagić Bajaga danas je na Novom groblju u Beogradu ispratio svoju majku Jovanku Bajagić, koja je preminula 16. juna u 94. godini.

Porodica, prijatelji i najbliži okupili su se kako bi joj odali posljednju počast, dok je opijelo održano u popodnevnim časovima, nakon čega je uslijedila kremacija.

Vijest o njenoj smrti rastužila je brojne prijatelje, kolege i poštovaoce poznatog muzičara, koji su porodici Bajagić uputili poruke saučešća i podrške, piše Telegraf.

Iako je tokom karijere rijetko govorio o privatnom životu, poznato je da je porodica za Bajagu oduvijek predstavljala najveći oslonac. Njegova majka Jovanka bila je njegova tiha, ali snažna podrška kroz život i karijeru. Malo je poznato da je Jovanka Bajagić tokom Drugog svjetskog rata preživela strahote logora Jasenovac. O toj bolnoj porodičnoj temi Bajaga gotovo nikada nije javno govorio, sve do premijere filma "Dara iz Jasenovca". Tada je otkrio da je njegova majka kao djevojčica zajedno sa članovima porodice odvedena u logor, dok su muškarci iz njihove porodice stradali.

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"Moja majka je živjela u Hrvatskoj kada su pokupili nju i sve članove njene familije i odveli u logor. Svi muškarci iz njene porodice su stradali. Na koji način je ona uspjela da se spase - o tim strahotama ne želim i ne mogu da pričam", kazao je Bajagić tom prilikom.