Logo

Prošla kroz strahote Jasenovca: Umrla Bajagina majka

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 20:11

Komentari:

0
Момчило Бајагић Бајага, пјевач
Foto: Youtube / Printscreen

Legendarni muzičar Momčilo Bajagić Bajaga danas je na Novom groblju u Beogradu ispratio svoju majku Jovanku Bajagić, koja je preminula 16. juna u 94. godini.

Porodica, prijatelji i najbliži okupili su se kako bi joj odali posljednju počast, dok je opijelo održano u popodnevnim časovima, nakon čega je uslijedila kremacija.

Vijest o njenoj smrti rastužila je brojne prijatelje, kolege i poštovaoce poznatog muzičara, koji su porodici Bajagić uputili poruke saučešća i podrške, piše Telegraf.

Iako je tokom karijere rijetko govorio o privatnom životu, poznato je da je porodica za Bajagu oduvijek predstavljala najveći oslonac. Njegova majka Jovanka bila je njegova tiha, ali snažna podrška kroz život i karijeru. Malo je poznato da je Jovanka Bajagić tokom Drugog svjetskog rata preživela strahote logora Jasenovac. O toj bolnoj porodičnoj temi Bajaga gotovo nikada nije javno govorio, sve do premijere filma "Dara iz Jasenovca". Tada je otkrio da je njegova majka kao djevojčica zajedno sa članovima porodice odvedena u logor, dok su muškarci iz njihove porodice stradali.

Билећани

Gradovi i opštine

Bilećanci preplavili Bileću

"Moja majka je živjela u Hrvatskoj kada su pokupili nju i sve članove njene familije i odveli u logor. Svi muškarci iz njene porodice su stradali. Na koji način je ona uspjela da se spase - o tim strahotama ne želim i ne mogu da pričam", kazao je Bajagić tom prilikom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Momčilo Bajagić Bajaga

Preminula Bajagina majka

Pjevač

Jasenovac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Александра Пријовић, нови албум

Scena

Braja otkrio zbog čega nije radio sa Prijovićkom na novom albumu

4 h

0
Јелисавета вратила дјевојачко презиме: Потврдила развод од Милоша Теодосића

Scena

Jelisaveta vratila djevojačko prezime: Potvrdila razvod od Miloša Teodosića

5 h

0
фронтмен бенда С.А.Р.С Жарко Ковачевић

Scena

Žarko Kovačević za ATV: Kako je S.A.R.S. postao saundtrek jedne generacije

8 h

0
Пјевач Магла бенда Владан Савић

Scena

Pogoršano zdravstveno stanje Vladan Savić: Hitno se oglasio Magla bend

23 h

0

  • Najnovije

21

23

Roditelji zakopali svoju d‌jecu pored kuće pa u zatvoru dobili još jedno dijete

21

02

Šok pred početak spektakla: Četiri člana žirija ne dolaze na finale "Zvezda Granda"

20

59

Spektakl u Hjustonu: Petarda Holanđana za težak poraz Šveđana

20

55

Udar munje povrijedio osam odraslih i dijete u Njemačkoj

20

45

Najbolji tekvondisti odmjerili snage na prvenstvu BiH u Laktašima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima