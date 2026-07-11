Socijalizacija djece najbolji projekat Srpske

Najbolji projekat ikada, tako učesnici i nadležni opisuju projekat Socijalizacije djece Republike Srpske. I ove godine su mališani u Bečiće stigli iz svih krajeva Srpske. Oduševljenje ne kriju.

„Meni je super ovdje imamo puno aktivnosti ima puno djece i družimo se“, kazala nam je Ana Dragojević iz Banjaluke.

„Meni je ovdje mnogo lijepo i jesam prvi put sam ovdje u Bečićima i na moru bez roditelja i mnogo je lijepo, sviđa mi se društvo. More je lijepo“, rekla je Katarina Janjić iz Bijeljine.

„Prvi mi je put i stvarno je divno, neopisiv osjećaj. Odlična atmosfera“, rekla je Jana Nikčević iz Gacka.

Tu su i oni koji takvu atmosferu stvaraju i ništa u ovom projektu ne prepuštaju slučaju zato su rezultati odlični kaže stručno osoblje.

„Projekat je sjajan, djeca uživaju, šire mrežu kontakata, empatije razvijaju“, poručila je vaspitač iz Gacka, Jelena Vidojević.

Mnogi mališani zahvaljujući ovom projektu prvi put vide more, nauče plivati, prvi put se odvoje od roditelje, steknu znanje i prijatelje za cijeli život. To je uspjeh, kažu nadležni.

„To je sve nekako spoj i učenja i empatije i razvoja samog deteta u ovim godinama kada mu je možda taj razvoj i najbitniji. Sve to kada stavimo na jednu hrpu onda stvarno i vidimo zašto je taj projekat najbolji. Zato se nikada nije dovodila u pitanje budućnost projekta? Ne nikada se nije dogodilo u pitanje“, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.

„Da li je lako organizovati ovaj projekat, naravno da nije ali kada dođete ovdje kada vidite osmijeh ove djece, zadovoljstvo, njihovu kreativnost i sve ostalo onda zasigurno nam to daje energiju da još više radimo još bolje i evo došli smo u situaciju da jedva čekamo projekat. Jer je ovo zadovoljstvo svih nas“, rekao je direktor Fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, Nedeljko Jović.

Projekat socijalizacije djece Republike Srpske realizuje se 24 godine, do sada je kroz njega prošlo više od 34.000 mališani. Trenutno je u Bečićima peta ovogodišnja smjena, 133 djece od oko 1700 koliko će ih proći ove godine. Za goste su mališani danas pripremili prigodan program.