"Ukinuti odluke visokih predstavnika pravnim aktom"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi BiH mogla da opstane kada bi sve odluke visokih predstavnika bile ukinute pravnim aktom.

"Tada bi se u BiH moglo nešto postići dijalogom", rekao je Dodik u intervjuu za RIA Novosti.

On je istakao da je BiH ne treba nikakav stranac koji bi imao apsolutnu vlast.

"Parlamenti i ustavi širom svijeta borili su se protiv apsolutizma i monarhija, ali u našoj zemlji su 30 godina pokušavali da ponovo uspostave neku vrstu modernog `cara-kralja` koji se ponašao kao bik u prodavnici porcelana i stvarao probleme u unutrašnjim poslovima", rekao je Dodik.

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On je naglasio da Republika Srpska želi da visoki predstavnici nestanu iz BiH jer već 30 godina stvaraju probleme, te da je ohrabrujuće da predstavnici američke administracije izjašnjavaju o potrebi ukidanja OHR-a i da domaći političari u BiH sami donose odluke.

"Ovo može biti ohrabrujuće, s obzirom na to da se stav SAD donekle razlikuje od ruskog po pitanju vremenskog okvira, jer oni žele da zatvore OHR za jednu do tri godine, dok Rusija i Srpska žele da se to desi odmah", rekao je Dodik.

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Ukazao je da Republika Srpska i Rusija dijele isti stav - nisu prihvatile Kristijan Šmit jer ga UN nisu odobrile, niti njegov rad.

Dodik je ocijenio da je u odluci Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira da imenuje Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika vidljiva uobičajena arogancija Zapada, jer Dejtonski sporazum nije predvidio takvu funkciju.

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"Iako je neko ranije tako nazivan, sporazum to ne predviđa. S druge strane, jasno je da Amerikanci imaju jedan pristup, a Evropljani potpuno drugačiji, zbog čega je nastala čudna situacija i pojavila se neka vrsta `vršioca dužnosti`", rekao je Dodik.

On je istakao da je takođe potrebno ukinuti takozvana bonska ovlašćenja visokog predstavnika.

"Od samog početka, ovo je bila zloupotreba ovlašćenja. Ono što nije opravdano zakonom ne može imati pravne posljedice", rekao je Dodik.