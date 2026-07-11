Dodik: Istina o srpskom stradanju sve više će prodirati u svijet

Međunarodna kampanja u Njujorku pod nazivom "Upoznajte srpsko stradanje" dio je ukupnog napora Srba da prezentuju činjenice, a ne svoje istine, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

- Istorijska je činjenica da je Srbima bilo zabranjeno da prezentuju svoje stradanje ili u slučaju da to negdje uspiju od toga su ostali okretali glavu - naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da je danas nešto drugačija situacija i u samoj Americi, gdje je osnovni narativ zaštita hrišćanskih vrijednosti u svijetu i borba za očuvanje hrišćanstva.

- I u tome ambijentu, vjerujem, da će daleko više imati prodora ta prezentacija nego što bi imala da smo je radili za vrijeme administracije Džozefa Bajdena, koji nije mogao ništa da pomogne Srbima - dodao je Dodik.

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Ukazao je da se neko smislio da na kraju građanskog rata u BiH favorizuje laž o tome da su Srbi pobili 300.000 muslimana i silovali 60.000 muslimanskih žena.

- Sada svi znaju da je to laž - poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, u toj atmosferi laži protiv srpskog naroda napravljena je atmosfera za politički sporazum koji se zove Dejtonski, koji je isključivo imao namjeru da privuče Srbe.

- Kao što su nas kupili ovdje, vodili u Jasenovac, tako su i potpisali sporazum u Dejtonu, a onda pustili vremenu da uništi Srbe na ovim prostorima. BiH je za nas zla kob i ne može da bude naša orijentacija. Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija, i mi ćemo nastaviti da se za to borimo - poručio je Dodik.

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Nemoguće je, kako je rekao, da su u pravu oni koji žele da potlače Srbe, a da nije u pravu srpski narod koji se bori za sopstvenu slobodu, bez želje da potlači druge.

"To naprosto nije ni logički, ni životno, ni civilizacijski, nikako", dodao je Dodik.

Podsjetio je da je Sena Uzunović, ostrašćena fundamentalistkinja i muslimanka, koja je sudila njemu kao predsjedniku Srpske za ništa, bila pomoćnik komandanta takozvane Armije BiH za pravna pitanja u Konjicu, baš u vrijeme kada je ubijeno svo srpsko življe u Bradini.

- Ona je po zakonu bila dužna da taj zločin procesuira i presudi. Kasnije je prešla na sud i oslobodila te počinioce, da bi se oni pojavili u Hagu, koji ih je osudio za taj zločin. Znači, Uzunovićeva je prekrivala zločine - naveo je Dodik.

Navodeći da je njemu suđeno za to što "ne poštuje stranca", Dodik je rekao da bi u slučaju da je popustio pred Kristijanom Šmitom značilo da su bezveze poginuli Srbi na Kozari, te upitao kakav bi on bio Srbin, Kozarčanin ili Potkozarčanin da je bio podanik Šmita.

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- Zato nisam mogao nijednog trenutka da prihvatim takve laži koje su plasirali - dodao je Dodik.

On je poručio da Republika Srpska danas bolje stoji nego ikada do sada.

- Danas Republika Srpska ima samo jedan zadatak - da bude okupljena oko vrijednosti koje zove Republika Srpska. I apelujem na svakog građanina, i svakog čovjeka u Republici Srpskoj da se okupimo oko Srpske - naveo je Dodik.

Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", kojom se prvi prvi put u istoriji u Sjedinjenim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda.

(RTRS)