Dodik: Zločini nad srpskim narodom ne mogu se zaboraviti niti oprostiti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se zločini nad srpskim narodom počinjeni na Kozaru, a potom i u ustaškom logoru Jasenovac, nikada ne mogu zaboraviti niti oprostiti.

"Nikada nije dozvoljeno da se Jasenovac kvalifikuje onako kako to savremena istorija tretira, što je nepravda nad nama", istakao je Dodik na Mrakovici, gdje su obilježene 84 godine od Bitke na Kozari.

On je istakao da se nisu okupili na Mrakovici da obilježe nestanak jednog naroda, već da obilježe stradanje koja je osnova za život srpskog naroda.

"O Kozari je mnogo toga rečeno kroz istoriju, a nikada dorečeno. Činjenice o stradanju su jasne. Na Kozari su opkolili naš narod i pokupili više od 80.000 Srba koji su odvedeni u Jasenovac i pobijeni, među kojima i ogroman broj djece", rekao je Dodik.

Podsjetio je da je zvanična politika NDH bila jednu trećinu Srba pobiti, jednu prekrstiti, a jednu iseliti.

"To su uporno radili sve do zadnjeg dana Drugog svjetskog rata, a to najbolje pokazuje činjenica da je Beograda odavno bio oslobođen dok su u Jasenovcu i dalje ubijani Srbi", rekao je Dodik.

On je podsjetio da muslimanski narod danas obilježava stradanje u Srebrenici, gdje je prema podacima Haškog tribunala stradalo 4.150, prije svega, muslimanskih vojnika, piše Srna.

"Gnusna je laž da je tamo ubijeno 8.000 ljudi i pokušavaju na tim lažnim činjenicama da naprave lažne kvalifikacije o tom događaju. Ne želim nikoga da vrijeđam, u miru bi trebali da se poklonimo svim žrtvama, ali politizacija tog događaja ne može da ostane", rekao je Dodik.

On je ukazao da Republika Srpska danas jedinstvena i imala je dva oslobodilačka pokreta - partizanski i jugoslovensku vojsku u otadžbini, što su svojevremeno navodi i Amerikanci i Zapad.

Dodik je istakao da nema obilježavanja stradanja muslimana u Drugom svjetskom ratu, jer ga nije ni bilo, s obzirom na to da su oni bili na strani ustaške države.

Republika Srpska Obilježavanje 84 godine od Bitke na Kozari

"Bili su ustaško cvijeće. Oni su klali Srbe. Pedeset godina su nam branili da govorimo istinu i da se pitamo zašto muslimani ne obilježavaju događaje iz Drugog svjetskog rata", rekao je Dodik.

On je naveo da su četiri muslimanska gradonačelnika Sarajeva tokom Drugog svjetskog rata otpremili Srbe u logor u Jasenovac.

"Srbi su pokazali naivnost, jer su oslobađali druge narode u Prvom i Drugom svjetskom ratu, da bi krajem prošlog vijeka bili ubijani i protjerani iz Sarajeva", rekao je Dodik.

Osim Dodika, obilježavanju na Mrakovici prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, ministri u Vladi Srpske, predstavnici Vlade Srbije i ruske Ambasade u BiH, narodni poslanici, kao i predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama.

Prisutni su bili i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general Gojko Knežević, predstavnici Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, organizacija proisteklih iz Drugog svjetskog i Odbrambeno-otadžbinskog rata, te lokalnih zajednica.

Bitka na Kozari je simbol stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece.