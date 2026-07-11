Todić: Sjećanje na stradanje Kozare ne smije biti zaboravljeno

Sjećanje na stradanje Kozare i njenih stanovnika ne smije biti zaboravljeno, poručio je danas na obilježavanju 84 godine Bitke na Kozari potpredsjednik SUBNOR-a Drago Todić.

Todić je podsjetio da je ofanziva na Kozaru počela 10. juna 1942. godine, navodeći da je oko 45.000 njemačkih, ustaških i drugih snaga napalo područje koje je branilo oko 3.500 partizanskih boraca.

Prema njegovim riječima, cilj ofanzive nije bio samo uništenje partizanskih jedinica, već i civilnog stanovništva

Govoreći o posljedicama Bitke na Kozari, Todić je rekao da je nakon završetka borbi više desetina hiljada civila odvedeno u logore Nezavisne Države Hrvatske, među kojima je bio i koncentracioni logor Jasenovac. Istakao je da je veliki broj porodica nestao, dok su brojna sela spaljena i opustošena.

"Nakon završetka bitke, 68.600 civila odvedeno je u zloglasne logore nezavisne države Hrvatske, u čemu je prednjačio Jasenovac, jedini logor za djecu u Evropi. Iz tog logora malo ko se vratio, a mnoge porodice su nestale, sela spaljena, opustošena i zarasla u korov. Nažalost, koliki je broj žrtava, neće se nikada utvrditi, jer su nestali čitavi zaseoci i sela. Poslije rata ni imao niko da prenese valjane podatke, ali se poustano zna da je Kozara dala 17.000 boraca NOR-a, od čega je poginulo 7.700. Prema nepotpunim podacima, od 270.000 stanovnika, prema popisu iz 1931. godine, Podozarje, Podgrmeč i Grmeč su izgubili, vjerovali li ne, 105.000 ljudi, od čega je 95 odsto Srba", rekao je Todić.

Todić kaže da se tačan broj stradalih nikada neće moći utvrditi, ali da raspoloživi podaci govore o ogromnim ljudskim gubicima na području Kozare i Potkozarja tokom Drugog svjetskog rata.

Republika Srpska UŽIVO: Obilježavanje 84 godine od Bitke na Kozari

Posebno je podsjetio na stradanje djece, navodeći da su hiljade mališana izgubile život u ustaškim logorima, te odao priznanje Dijani Budisavljević, koja je organizovala akciju spasavanja djece iz logora NDH.

Todić je upozorio na, kako je rekao, pokušaje prekrajanja istorijskih činjenica i naglasio da je važno njegovati kulturu sjećanja i čuvati uspomenu na žrtve Drugog svjetskog rata.

Govoreći o značaju obilježavanja godišnjice, poručio je da se sloboda mora čuvati i da mlađe generacije treba da poznaju istoriju kako bi se iz nje izvukle pouke.

"Narod koji ne poznaje svoju prošlost rizikuje da ponovi njene najtragičnije događaje. Zato je naša obaveza da čuvamo sjećanje na Kozaru, njene borce i nevino stradale civile", rekao je Todić.