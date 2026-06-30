Počinje 22. „Kozara etno festival“ – Spoj svjetske baštine i tradicije Potkozarja

Počinje 22. "Kozara etno festival", koji će se od 3. do 5. jula 2026. godine održati u Piskavici i Banjoj Luci.

„Sa velikim zadovoljstvom i ponosom najavljujemo početak 22. 'Kozara etno festivala', koji će se od 3. do 5. jula 2026. godine održati u Piskavici i Banjoj Luci. Kao najstariji festival ove vrste u Bosni i Hercegovini koji djeluje pod okriljem CIOFF-a, zvaničnog UNESCO-ovog partnera za očuvanje svjetske nematerijalne baštine, naša manifestacija već više od dvije decenije uspješno briše granice i spaja različite kontinente kroz ritam, korake i pjesmu.

Ovogodišnje izdanje donosi nam i jedno veliko, zvanično priznanje – festival 'Kozara etno' je od 2026. godine zvanično uvršten u manifestacije Grada Banja Luka. Ovaj status, uz veliku podršku koju smo dobili, jasno potvrđuje da je Grad prepoznao naš zajednički trud i stao iza projekta koji ima izuzetan značaj za razvoj kulture, očuvanje identiteta i promociju turističkih potencijala našeg kraja.

Važno je naglasiti da ni ovog puta nije izostala podrška Vlade Republike Srpske, kao ni Vlade Republike Srbije, što dodatno svjedoči o regionalnom značaju i viskom nivou na kojem se ovaj festival organizuje.

Centralna tema ovogodišnjeg festivala su Vaskršnji običaji Potkozarja. U petak, 3. jula sa početkom u 20:00 časova, biće prikazan scenski prikaz Vaskršnjih običaja u izvođenju KUD-a 'Piskavica'. Istog dana, već od 18:30 časova, otvaramo i našu Etno tržnicu u Piskavici, gdje će posjetioce moći uživati u bogatoj ponudi tradicionalne hrane, domaćih proizvoda, narodnih nošnji i ručno rađenih rukotvorina.

Pored domaćih snaga, ove godine u goste nam stižu vrhunski svjetski i regionalni ansambli. Ekskluzivna atrakcija festivala je profesionalni folklorni ansambl 'Dancing for Mexico' iz meksičke države Koauila, koji će pred banjalučkom publikom izvesti program 'Plesom kroz Meksiko - Meksiko, ljubavi moja', donoseći nevjerovatnu energiju pravih marijača, raskošne kostime i Ples vatre. Iz Srbije nam dolazi KUD 'Stanko Paunović' NIS-RNP iz Pančeva, jedno od najznačajnijih i najstarijih društava sa tradicijom dugom gotovo osam decenija i ogromnim međunarodnim iskustvom.

Domaći dio programa s ponosom predvode organizator KUD 'Piskavica', zatim banjalučki RKUD 'Pelagić' koji baštini tradiciju dugu skoro 100 godina, te KUD 'Sveti Sava' iz Banje Luke. Posebnu zvučnu dimenziju svojim nastupom donijeće Mješoviti hor HKD 'Napredak' iz Kreševa, kao i brojne muške i ženske izvorne pjevačke grupe iz Jelićke, Verića, Kozarske Dubice i Prijedora, uz prepoznatljivu pratnju čuvara izvorne svirke na tamburi trožici.

Festivalski program počinje u petak u Piskavici tradicionalnim defileom, takmičenjem u bacanju kamena s ramena i svečanim otvaranjem. Nakon slobodne subote, veliku završnicu organizujemo u nedjelju, 5. jula, kada se festival seli na Trg srpskih vladara u Banjoj Luci (kod Hrama Hrista Spasitelja i Parka bana Milosavljevića). Od 19:00 časova očekuje nas svečani defile učesnika i ulični nastupi, a od 20:00 časova veliki zajednički koncert svih ansambala. Važno je napomenuti da će se u slučaju kiše nedjeljni program održati u Sportskoj dvorani 'Centar'.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže i isprate ovaj praznik tradicije, a medijske kuće da svojim izvještavanjem podrže očuvanje naše zajedničke kulturne baštine. Dobrodošli tamo gdje tradicija susreće budućnost!“