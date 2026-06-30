Toplotni udar ili iscrpljenost: Ovo je razlika

Ekstremno visoke temperature dovele su do povećanog broja pregleda u službama hitne medicinske pomoći. Ljekari upozoravaju da je važno znati razliku između toplotnog udara i iscrpljenosti.

"Toplotni talas koji je uveliko već počeo, povećao je značajno i obim posla i pritisak na sve zdravstvene ustanove tako i ovdje kod nas. Već tokom prethodnog vikenda je značajno povećan broj pregleda kako u ambulanta tako je i poveća broj intervencija na terenu", navodi Maja Mihajlović, doktor u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banjaluka.

Mobilne ekipe službe hitne pomoći su konstanto u pripravnosti s obzirom na period u kojem su dominantni kardiološki, pulmološki i neurološki simptomi, pojašnjava Mihajlović.

"Dominiraju najčešće hronični bolesnici koji se javljaju bilo zbog pogoršanja njihove astme, hronično opstruktivne bolesti pluća. Zatim nam se javljaju pacijenti sa varijacijom krvnog pritiska, povećanog srčanog ritma, anginoznim bolovima u grudima i infarktom miokarda", rekla je Mihajlović.

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Kako kaže, karakteristični su stariji pacijenti kod kojih usljed visokih temperatura dolazi do kolabiranja. Takođe prisutan je i veliki broj alergijskih reakcija zbog različitih insekata.

Toplotni udar ili iscrpljenost

"Ono što je važno kako nama tako i građanima ti je da se zna ta neka osnovna razlika između toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara. Toplotni udara je jedno poprilično urgentno stanje koje zahtijeva našu intervenciju. To je zapravo jedan proces kad u organizmu otkaže sposobnost termoregulacije, dolazi do obilnog pregrijavanja organizma. Koža bude suha, crvena nema znojenja dolazi do pregrijavanja i ono što je glava karakteristika u odnosu na toplotnu iscrpljenost je izmjena mentalnog statusa jedne osobe", dodaje doktor.

Dezorijentacija, agresivno ponašanje i halucinacije neku od simptoma promijenjenog mentalno statusa s toga je važno osobu postepeno rashlađivati mlakim napicima, hladnim oblogama kao i pozivanje hitne pomoći na broj 124, pojašnjava doktor.

Važno je pridržavati se laganije ishrane i hidratacije, posebno za osobe koje su izložene intenzivnijim fizičkim aktivnostima kao i izbjegavanje alkohola, kofeina i gaziranih pića.