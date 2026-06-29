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Toplotni udar u Hrvatskoj: Upaljen crveni meteoalarm

29.06.2026 10:03

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Pриморски град Ровињ, у Хрватској, са култном црквом Свете Еуфемије и лучким пејзажима.
Foto: Ramon Karolan/Pexels

Veći dio Hrvatske nalazi se danas pod crvenim meteorološkim alarmom zbog ekstremnih vrućina, a temperature u pojedinim područjima dostizaće i 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Državni hidrometeorološki zavod.

Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 34 i 39 stepeni, a u pojedinim dijelovima zemlje moguće su i vrijednosti oko 40 stepeni.

Crveni alarm, koji označava vrlo veliku opasnost od toplotnih talasa, proglašen je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za gospićku regiju na snazi narandžasto upozorenje.

Rano jutros najviša temperatura zabilježena je u Rijeci 29 stepeni, Splitu 28, dok je na Rabu izmjereno 27 stepeni.

Već jutros u 7.00 časova u Senju je temperatura dostigla 32 stepena.

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Meteorolozi upozoravaju da je u pojedinim dijelovima unutrašnjosti i Dalmacije moguć razvoj lokalnih pljuskova sa grmljavinom i kratkotrajno jakim vjetrom, dok će vjetar na Jadranu biti promenljiv, uz povremenu buru i jugozapadne vjetrove tokom dana.

Meteorolozi najavljuju da bi prvi pad temperature mogao da uslijedi početkom jula.

Prema trenutnim prognozama, nakon kratkotrajnog osvježenja, sredinom mjeseca ponovo se očekuje povratak visoke temperature.

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toplotni udar

Hrvatska

toplotni talas

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