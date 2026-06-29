Toplotni udar u Hrvatskoj: Upaljen crveni meteoalarm

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Veći dio Hrvatske nalazi se danas pod crvenim meteorološkim alarmom zbog ekstremnih vrućina, a temperature u pojedinim područjima dostizaće i 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Državni hidrometeorološki zavod.
Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 34 i 39 stepeni, a u pojedinim dijelovima zemlje moguće su i vrijednosti oko 40 stepeni.
Crveni alarm, koji označava vrlo veliku opasnost od toplotnih talasa, proglašen je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za gospićku regiju na snazi narandžasto upozorenje.
Rano jutros najviša temperatura zabilježena je u Rijeci 29 stepeni, Splitu 28, dok je na Rabu izmjereno 27 stepeni.
Već jutros u 7.00 časova u Senju je temperatura dostigla 32 stepena.
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Meteorolozi upozoravaju da je u pojedinim dijelovima unutrašnjosti i Dalmacije moguć razvoj lokalnih pljuskova sa grmljavinom i kratkotrajno jakim vjetrom, dok će vjetar na Jadranu biti promenljiv, uz povremenu buru i jugozapadne vjetrove tokom dana.
Meteorolozi najavljuju da bi prvi pad temperature mogao da uslijedi početkom jula.
Prema trenutnim prognozama, nakon kratkotrajnog osvježenja, sredinom mjeseca ponovo se očekuje povratak visoke temperature.
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